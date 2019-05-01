Kardeş Çocukları 14. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Yeni Bölümde Neler Olacak? Kardeş Çocukları 13. Bölüm Özeti ,Star TV ekranlarından izleyicilerle buluşan Kardeş Çocukları dizisi büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Yayın hayatına başladığı andan bu yana her geçen gün izleyici sayısını artırmayı başaran Kardeş Çocukları dizisi geniş bir hayran kitlesine kavuşmuş durumda. Yayınlanan son bölümün ardından Kardeş Çocukları dizisinin bu haftaki yeni bölümü merakla bekleniyor. Star TV, dizinin hayranları için Kardeş Çocukları 14. bölüm fragmanını hem televizyon ekranlarından hem de internet üzerinden yayınladı. Sevilen dizide Kardeş Çocukları yeni bölüm heyecanı doruk noktasına çıkıyor. Gelecek bölümde neler yaşanacağını merak eden dizinin hayranları heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor.

Kardeş Çocukları 14. Bölüm Fragmanı

Son dönemde Türk televizyon yapımları arasında en çok beğenilen dizilerden biri olan Kardeş Çocukları, hem etkileyici senaryosu hem de başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyenlerin beğenisini kazanıyor. Dizinin bu zamana kadar yayınlanan 13 bölümü de büyük bir ilgiyle takip edildikten sonra gerek sosyal medya platformlarında gerek diğer internet ortamlarında en çok konuşulan konular arasındaki yerini alıyor. Star TV ekranlarından hayranlarıyla buluşan Kardeş Çocukları dizisinde 14. bölüm heyecanı yaşanıyor. İşte Kardeş Çocukları 14. bölüm fragmanı ve yeni bölümde hayranları bekleyen sürprizler…

Kardeş Çocuklar Son Bölümde Neler Yaşandı? Kardeş Çocukları 13. Bölüm Özeti

Kardeş Çocukları dizisini geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü de çok konuşulan bölümler arasındaki yerini almıştı. Dizinin hayranlarının nefeslerini tuttuğu ve büyük bir heyecan içinde takip ettiği bölümde yaşananlar herkesi şaşırttı. Kardeş Çocukları 13. bölüm özeti, geçtiğimiz hafta bu bölümü kaçıranlar için yazımızda yer alıyor.

Reşat, Ümran’ı rahatsız etmeyi sürdürüyor. İşyerinde de rahat vermeyen Reşat, Ümran’a rahat nefes aldırmıyor. Bu sırada Hayat’ın da aynı yere gelmesinin ardından Ümran bir anda panik oluyor. Cemal’in aşağı inmesinden fırsat bulup Hayat’ı bir an önce oradan çıkarmaya çalışsa da Hayat, oradan gitmeye niyetli gözükmüyor. Hayat, Ümran’a onunla Yıldırım hakkında konuşmaları gerektiğini söylüyor. Bu sözleri Cemal de işitiyor.

“Bebeği Aldırmamı Ümran Söyledi”

Yıldırım Umay’ı sorguya çekiyor. Ona bebeği doğurup doğurmadığını soruyor. Ümran da yanlarındayken Umay “doğursaydım ne olacaktı” diyor. Yıldırım ise bu soruya sesi titreyerek cevap veriyor. “Ben baba olacaktım” diye çıkışan Yıldırım’ın bu hareketinden sonra Umay, yanlarında Ümran yokken Yıldırım ile baş başa buluşuyor. Bu sırada bebeği aldırmaya Ümran’ın ısrar ettiğini ona açıklıyor. Böylece Ümran’ın intikamını o bebekten aldığını söylüyor.

Umay Reşat’a Görüntüleri Gösteriyor

Reşat, Umay’ı telefonla arıyor. Ona derhal avukatını da yanına alarak şirkete gelmesini söylüyor. Daha sonra Umay, Cansel’in boynunda bir kolye fark ediyor. Bu kolyeyi gördükten sonra Cansel’in şüpheleri artıyor. Umay, eve gizlice kamera yerleştiriyor. Bu kamera görüntülerini izleyen Umay kocası Reşat ile Cansel’in yakınlaşmalarına tanık oluyor ve bu görüntüler üzerine yeni bir planı uygulamaya koyuyor. Bu görüntüleri fırsatı çevirmeyi planlayan Umay, Reşat’a kasetteki görüntüleri gösterdikten sonra ona şantaj yaparak evliliğin yönetimini tamamen kendi eline geçiriyor. Cansel de bu sırada boş durmuyor. Umay’ın geçmişte nasıl biri olduğunu araştırmak için harekete geçiyor.

Cemal Yıldırım’ın Peşini Bırakmıyor

Ümran, Umay ile Cemal’in kendi aralarında anlaşma yaptıkları haberini alıyor. Henüz bu olayın şokunu atlatamamışken Cemal’in Yıldırım’ı öldürmeyi düşünmesiyle baş etmeye çalışıyor. Kevser ile bile konuşan Ümran Yıldırım’ı tehlikelerden korumak için harekete geçiyor.

Kardeş Çocukları 14. Bölüm Ne Zaman?

Star TV ekranlarından izleyicilerle buluşan Kardeş Çocukları dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Türk televizyon yapımları arasında en çok beğenilen diziler arasına girmeyi başaran ve ilgi çekici senaryosu ile başarılı oyunculuk performansları açısından dikkat çekici olan Kardeş Çocukları dizisi bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüyle hayranlarının karşısına çıkacak.

Kardeş Çocukları 14. bölüm ne zaman diye merak eden dizi severler araştırmalarını sürdürüyor. Kardeş Çocukları 14. bölümüyle 5 Mayıs Pazar gününde saat 20.00’den itibaren Star TV ekranlarındaki yerini alacak.

Türk televizyon yapımlarının aranan yüzlerinden olan Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Mehmet Aslantuğ, Afra Saraçoğlu ve Murat Daltaban gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Kardeş Çocukları dizisinde yeni bölüm nefesleri kesecek.