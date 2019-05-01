1 Mayıs Çarşamba Günlük Burç Yorumları

Sabah saatlerinde Balık’ta seyreden Ay, öğle vakitlerinde boşlukta kalıyor daha sonra akşam saatlerine doğru Koç’un etki alanına giriyor. Ay bugünkü ilk görünümünü Kiron’la yapıyor. Dolayısıyla gün içinde geçmişten biriktirdiğimiz duygusal yükleri dışarı vurabilir ve bunun öfkesini yaşayabiliriz. Bununla birlikte şüphe, güvensizlik ve benzeri aşırı hassasiyetler de söz konusu olabilir. Günü verimli bir şekilde geçirmek için programa uyarak ilerlemek faydalı olacaktadır. İşte burçlara göre 1 Mayıs Çarşamba günlük burç yorumları…

Koç Günlük Burç Yorumu

Anı yaşamayı seven özellikleri ile dikkat çeken koçlar için geçmişin yüklerini bırakma ve geçmişe bir perde çekme zamanı geldi. Sabah saatlerinde kendinizi hedefsiz hissederek hassaslaşabilirsiniz ancak öğle saatlerine doğru yenilenme isteğiniz ve kendinize güveniniz artacak. Bu gün içinde ruh ve beden dengesini iyi bir şekilde gözeterek dengenizi korumanızda fayda var.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Keyfine ve konforuna düşkün olan boğalar, sabah saatlerinde sosyal konular ile ilgili kafa yorabilirsiniz. Ancak öğlene doğru henüz bitirmediğiniz işlerin olduğunu fark ederek bunların huzursuzluğunu yaşayabilirsiniz. Gün içinde gergin olabilirsiniz, sakin kalmaya gayret etmeniz sizin yararınıza olacaktır.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Her konuda tecrübe edinmeye büyük önem veren ikizler için geçmişi arkada bırakma vakti geldi çattı. Sabah saatlerinde kendinizi nedensiz bir şekilde gergin hissedebilirsiniz. Öğleden sonraki dönemde de kendinizi fiziksel olarak enerjik hissedeceksiniz. Fakat bu enerjikliğinizi öfke olarak dışarı vurmamaya gayret edin.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sezgilerin doğasına aşina olan yengeçler, sabah saatlerinde karşılaşacakları haberlerden ötürü güne hassas ve endişeli başlayabilirler. Gün içinde yengeçleri yakından ilgilendirecek manevi gelişmeler olabilir. Öğleden sonra ise sosyal bilinirlik ve tepkisel tutumlar konusunda önemli olaylar yaşanabilir.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Kendilerine hizmet edilmesini çok seven aslanlar, bugün sabah saatlerinde isteksiz ve düşük enerjili olabilirler. Fakat öğleden sonraki dönemde kendilerince önemli olan işlere ayırabilecekleri hem zamanı hem de enerjiyi bulabilecekler. Bununla birlikte gün içinde sizin enerjinizi yükseltebilecek ve kendinizi çok daha iyi hissettirebilecek olaylar ya da projeler peş peşe yaşanabilir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Oldukça detaycı ve mükemmeliyetçi olan başaklar, ilişkileri hakkında sabah saatlerinde birtakım problemler yaşayabilirler. Bu konuyla ilgili olarak duygularınız ve düşünceleriniz birbirleriyle çelişebilir. Bunun akabinde öğleden sonraki dönemde de söz konusu gerginliğin birikimi öfkeli tutumlar ile ortaya çıkabilir. Bu sebeple karşılaştığınız olaylarda sakinliğinizi korumaya çalışmanızda fayda var.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Her işte olduğu gibi ilişkilerinde de adalet arayan teraziler, gün içinde geçmişleriyle hesaplaşabilirler. Sabah saatlerinde sağlık problemleri yaşamaları olası gözüküyor. Bununla birlikte öğleden sonra yaşadığınız ilişki ile ilgili hassas durumlar ortaya çıkabilir. Yazılı anlaşmalar ve ortak olarak yapılan işlerde küçük çapta gerilimler yaşanabilir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Hayatlarında her zaman kararlılık ve istikrar arayan akrepler, sabah saatlerinde rutinlerini yerine getirmede birtakım sorunlar yaşayabilirler. Öğleden sonra yüksek enerjiye sahip olsanız da duygularınız düzensiz ve ani bir şekilde sürekli değiştiği için kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Bu nedenle çevrenize karşı aşırı tepki vermekten kaçınmanızda fayda var.

Yay Günlük Burç Yorumu

Özgürlüğüne en düşkün burç olarak bilinen yaylar, bugün güne yorgun ve enerjisiz olarak başlayabilir. Ancak öğleden sonra artan enerjileri ile daha önceden yapmayı kafaya koyduğunuz ancak bir türlü gerçekleştirmeye fırsatınızın olmadığı işlerle ilgilenebilirsiniz. Hareket ihtiyacınızı karşılamak için bedensel aktiviteler yapabilirsiniz.

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Kalabalıklar içinde olmaktansa yalnızlık ve mahremiyet seven oğlaklar, sabah saatlerinde manevi konulara yoğunlaşabilir. Öğleden sonra ise yalnız kalma yerine kalabalıklar ile karşı karşıya olabilirsiniz. Bu dönemde problemleriniz ile ilgili olarak hızlı karar alıp uygulamanız sizin yararınıza olacaktır.

Kova Günlük Burç Yorumu

Tüm burçlar arasında en idealist olanlar olarak bilinen kovalar, sabah saatlerinde dinlenme ihtiyacı çekebilirler. Bununla birlikte öğle saatlerinden sonra kısa yolculuk planları ortaya çıkabilir. Yeni hedeflere cesaret edici adımlar atmanız mümkün gözüküyor.

Balık Günlük Burç Yorumu

Dingin olmayı seven balıklar için sabah yorgun ve yönsüz başlıyor. Ancak öğleden sonra günün hızına yetişen balıklar için bu süreçte zaman yönetimi çok önemli. Gün içinde gereksiz harcamalar yapmaktan kaçınmanız sizin yararınıza olacaktır.