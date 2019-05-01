1 Mayıs İşçi Bayramı Tüm Dünya ile Birlikte Kutlanıyor

1 Mayıs İşçi Bayramı, dünya çapında birlik, dayanışma ve haksızlıklara karşı durma günü olarak kutlanan özel bir gün. Bununla birlikte 1 Mayıs günü dünya üzerindeki birçok ülkede, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu yazımızda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün tarihi, anlamlı 1 Mayıs kutlama mesajları ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında önemli bilgileri bulabilirsiniz.

Tüm dünyada işçilerin, günlük çalışma süreleri için verdikleri mücadele ile ilgili olarak küresel çapta gösterilen duruşun sonucunda doğan 1 Mayıs, işçilerin en önemli günlerinden biri olarak tarihteki yerini koruyor. Zor çalışma koşulları altında ekmek parası kazanmak için çalışmalarına devam eden işçiler, bu zamana kadar karşılaştıkları haksızlıklara, yetersiz ücretlere ve fazla mesai saatlerine dikkat çekmek adına bu anlamlı günü adeta bir bayram şenliği havasında kutlamaya devam ediyor.

Google’dan 1 Mayıs’a Özel Doodle!

Dünya üzerinde sayıları yüz milyonları bulan işçiler, 1 Mayıs coşkusunu sonuna kadar yaşayarak kendileri için büyük anlamlar taşıyan bu günü kutlamayı sürdürüyor. Dünyanın en popüler arama motoru olan Google’da bu özel güne kayıtsız kalmayarak 1 Mayıs’a özel doodle hazırladı. Tüm dünyada İşçi Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs ülkemizde de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanıyor.

Bugün Google arama motorunun düzenlediği Doodle’ı fark eden milyonlarca internet kullanıcısı 1 Mayıs İşçi Bayramı hakkında detaylı bilgilere ulaşmak adına internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Bu araştırmalara yanıt vermek adına 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, tarihi nasıldır sorularının yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

1 Mayıs İşçi Bayramı İlk Ne Zaman Kutlanmaya Başlandı?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, tüm dünyada yüz milyonlarca işçi tarafından büyük bir coşkuyla kutlanan özel ve anlamlı günler arasında yer alıyor. İşçi Bayramı küresel çapta bir günde ortaya çıkmayıp uzun bir tarihsel sürecin sonucunda ortaya çıkmış özel günlerden biridir. Dolayısıyla tüm dünyada farklı zamanlarda başlayan işçi ve emekçi hakları hareketleri sonucu ortak dayanışmanın bir ürünü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı değişik ülkelerin tarihlerine göre farklı gelişim süreçlerinden geçmiştir.

İşçi Bayramı kavramını ortaya çıkaran süreçler ilk olarak 1856 yılında Avustralya’nın Melbourne şehrinde taş ve inşaat işçilerinin, günlük çalışma saatlerinin azaltılması için harekete geçmesiyle başladığını söylemek mümkündür. Uzun ve köklü bir geçmişe yanan bu süreçte Avustralyalı taş ve inşaat işçileri çalışma sürelerinin daha insani koşullara gelmesi için protestolar başlattı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar sıçrayan bu hareket, Chicago eyaletinde işçilerin 1 Mayıs 1886’dan itibaren günlük çalışma saatinin 8 saat olması için başlattığı mücadeleye kadar uzanıyor. Daha sonra 1889 yılında da Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı’nın Paris Kongresi’nde işçilerin ortak bayramı olarak kabul edilmesinin ardından bu mücadele ve dayanışma hareketi İşçi Bayramı olarak dünya üzerindeki yüz milyonlarca işçiye armağan ediliyor.

Günlük Çalışma Saatlerinin 8 Saate Düşürülmesi İçin Başlatıldı

Amerikalı işçilerin, daha insani koşullar altında çalışmak ve günlük çalışma sürelerinin 8 saate düşürülmesi için mücadele ettiğinde takvimler 1884 yılını gösteriyordu. Chicago eyaletinde Trade – Unions yani İşçi Birliği Kongresi düzenlenerek 1 Mayıs 1886 yılından itibaren bir iş gününün 8 saatlik olması kararlaştırılarak oy birliği ile kabul edildi. 1 Mayıs 1886 yılında ABD’nin pek çok farklı eyaletinde yaklaşık 5 binden fazla grev ilan edildi. Polisle grev yapan işçiler arasında çıkan çatışmalarda bir işçi öldü, pek çok işçi de yaralandı. Tam 3 gün süren gösterilerden sonra işçilere grev yaparak haklarını savunmaları çağrısını yapan 4 sendikacı idam edilirken diğer 4 sendikacı ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bu olayların ardından Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı devreye girerek 1889 yılında Paris Kongresi’nin toplanmasına karar verdi. Tarihte 2. Enternasyonalin 1. kongresi olarak geçen bu toplantıdan sonra işçilerin dayanışmaları ve haklarını birlikte savunmaları adına anlamlı bir gün olması mahiyetinde yılda 1 günün ortak bir kutlama günü olması kararlaştırıldı. Kongreye katılan Amerikalı sendikacıların önerileriyle belirlenen bu İşçi Bayramı’nın “1 Mayıs” olmasına karar verildi. O günden bu yana 1 Mayıs tüm dünyada işçi ve emekçilerin bayramı olarak kutlanmaktadır.