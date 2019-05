Cazın Kartalları Orkestrası ile Gencerler Büyük Beğeni Aldı

Bu yıl 23.’sü düzenlenen Uluslararası Ankara Caz Festivali resmen başladı. Ankaralı caz severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşılan caz festivalinde açılış konseri geçtiğimiz akşam düzenlendi. Uluslararası 23. Ankara Caz Festivali’nin açılış konseri bu yıl Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası ile İlham ve Ayşe Gencer’in muhteşem performansları ile hayata geçirildi.

Ankara MEB Şura Salonu’nda hayata geçirilen konser aynı zamanda önemli bir günde gerçekleştirilmiş oldu. Dünya Caz Günü’nü kutlamak amacıyla sahne alan Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası ile ünlü müzisyenler İlham ve Ayşe Gencer, başkentli caz severlere unutulmaz bir gece yaşattı. İzleyenlerin uzun süre ayakta alkışladığı konserin orkestra şefi görevinin de Tamer Kalfa üstlendi.

Amaç Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Vurgu Yapmak

Bu yıl 23.’sü hayata geçirilen Uluslararası Ankara Caz Festivali kapsamında Dünya Caz Günü’ne özel gerçekleştirilen konser etkinliğine Ankaralı vatandaşların ilgisi büyüktü. Konserde toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapılması amaçlandı. Söz konusu amaç doğrultusunda “düetler” temasıyla gerçekleştirilen festivalde, Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası, baba – kız Gencerlere eşlik etti.

Caz müziğin efsane isimlerinden biri olan 93 yaşındaki ünlü isim İlham Gencer, hem ses hem sahne hem de dans figürleriyle konseri izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Ankaralı caz severlerin yoğun ilgisinin olduğu gözlenen konserde ünlü müzisyen de heyecanlı anlar yaşadı. İzleyiciler ile bir süre sohbet eden İlham Gencer, yaşadığı heyecanı dile getirdi. Ünlü caz müzisyeni Gencer’in bu sohbet esnasında heyecanlandığını belirterek “Kolay mı arkamda Hava Kuvvetleri var. Kartallarla uçacağım.” şeklindeki açıklaması, salonu dolduran yüzlerce caz sever tarafından uzun süre alkış aldı.

Ayşe Gencer Gözyaşlarını Tutamadı

Ankara MEB Şura Salonu’nda önceki akşam gerçekleştirilen 23. Uluslararası Ankara Caz Festivali’nin açılış konserinde sahneye İlham Gencer ile beraber kızı Ayşe Gencer de çıktı. Ayşe Gencer de başarılı sahne performansıyla göz doldurdu. Konserin ilerleyen sürelerinde Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası, Ayşe Gencer’e sürpriz yaparak ünlü müzisyenin annesi Ayten Alpman’ın unutulmaz eseri olan “Ben Böyleyim”i çaldı.

Sürpriz karşısında oldukça şaşırdığı gözlenen Ayşe Gencer, şarkıyı seslendirirken duygu dolu anlar yaşadı. Parçayı muhteşem bir performans ile seslendiren Ayşe Gencer, bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası’nın bu sürprizi konseri izleyen başkentli caz severler tarafından yoğun alkış aldı.

Dünya Caz Günü’nde düzenlenen özel etkinlikte birlikte sahneyi paylaşarak muhteşem bir konsere imza atan baba- kız Gencerler ve Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası, Ankaralı caz severlerden tam puan aldı. Ünlü müzisyenler ve orkestra, konseri izlemeye gelenler tarafından uzun süre ayakta alkışlanarak onurlandırıldı.

Bu Sene Cinsiyet Eşitliği Teması

Başkentli caz severlere muhteşem bir müzik ziyafeti sunan konserin ardından Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, bu yıl 23.’sü düzenlenen Uluslararası Ankara Caz Festivali’nin açılış gecesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konser sonrasında kendisine yöneltilen sorulara yanıtlar veren Caz Derneği Başkanı, caz severler tarafından her sene olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi gören festivalin temasını “cinsiyet eşitliği” olarak belirlediklerini ifade etti. Varoğlu, söz konusu festivali her sene özel bir temayla hayata geçirdiklerini belirterek “Sadece müzik, sadece caz ve haz” demediklerini ve her sene seçtikleri özel bir tema kapsamında konserlerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini dile getirdi. Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, bu sene de cinsiyet eşitliği teması çerçevesinde caz müziğinde karşılıklı düetler şeklinde bir konser planladıklarını sözlerine ekledi.

Uluslararası Caz Festivali’nin açılış konserini Dünya Caz Günü’nde hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Caz Derneği Başkanı Varoğlu, konserde sahne alan Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası ile İlham ve Ayşe Gencer’in düetlerinin ayrı bir heyecana neden olduğunu da ilave etti.

Öte yandan Varoğlu, festivalin son günü olan 12 Mayıs’a kadar Ankaralı caz severleri bekleyen dolu dolu bir program olduğuna vurgu yaptı. Yoğun ilgi gören 23. Uluslararası Ankara Caz Festivali’nin kapanış konseri hakkında da açıklamalarda bulunan Varoğlu, büyük beğeni toplayan festivali Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Yıldızları Caz Orkestrası’nın Ömür Göksel ile Dilek Sert Erdoğan’a eşlik edeceğini kaydetti.