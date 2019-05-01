Hande Yener Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi şarkıcı olan Serdar Ortaç’ı kumar oynadığı gerekçesiyle eleştiren ve ikilinin arasının açılmasına neden olan ünlü şarkıcı Hande Yener, kınadığı şeyi kendisi yaparken görüntülendi. Türk pop müziğinin sevilen ismi Hande Yener’in Kıbrıs’ta kumar oynarken magazin basınının objektiflerine yakalanması magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu gelişmenin ardından birçok internet kullanıcı, Hande Yener kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir sorularının cevaplarını aramaya başladı.

Magazin gündemi Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından olan Hande Yener’in görüntüleriyle meşgul durumda. Özellikle sosyal medyada ve internet üzerinde diğer platformda adından sıkça söz edilen Hande Yener, tatil için gittiği Kıbrıs’ta fena yakalandı. Bir gazinoda kalabalık bir masanın başında olduğu görüntülenen ünlü şarkıcı, bir dönem kınadığı işi kendisi yapınca sosyal medya kullanıcılarının dilinden kaçamadı. Nitekim sevilen şarkıcı geçtiğimiz dönemde yine kendisi gibi Türk pop müziğinin en çok sevilen isimlerinden biri olan meslektaşı Serdar Ortaç’ı kumar oynadığı gerekçesiyle eleştirmişti. Hande Yener’in meslektaşını bu şekilde eleştirmesinin üzerinden çok geçmeden kumar masasında oyun oynarken görüntülenmesi, ünlü şarkıcının hayranlarını çok şaşırttı. Sevilen pop müzik şarkıcısının bazı hayranları bu duruma kayıtsız kalmayıp sosyal medya hesaplarından Hande Yener’e tepki gösterdi.

Serdar Ortaç’ı Eleştirmişti!

Kendisi gibi Türk pop müziğinin en beğenilen seslerinden biri olan Serdar Ortaç hakkında geçtiğimiz haftalarda şok ifadeler kullanan Hande Yener, eleştirdiği şeyi kendisi yapınca magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevilen şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz haftalarda magazin ve müzik camiasına açıklamalar yapmıştı. Kendisine sorulan “Neden albüm çıkarmıyorsunuz?” sorusuna şaşırtıcı bir cevap veren Serdar Ortaç hedef olarak aranjörleri göstermişti. “Aranjörler iki araba parası istiyor, artık albüm çıkarmayacağım” sözleriyle bu alanda yaşadığı sıkıntıyı dile getiren Serdar Ortaç’a meslektaşı Hande Yener’den enteresan bir yanıt gelmişti.

“Parayı Kumarda Yiyor”

Sevilen şarkıcı Hande Yener, meslektaşı Serdar Ortaç’ın söz konusu aranjörler hakkında söylediği ifadeler hakkında yorum yapmıştı. Başka bir gecede, magazin basınına demeç veren Hande Yener, Serdar Ortaç’a verdiği yanıtla ikilinin arasının açılmasına neden olmuştu. Güzel ses sanatçısı arkadaşının bu açıklaması ile ilgili olarak “Serdar parayı kumarda harcamayı seviyor, müzisyenlere cimrilik yapmasın lütfen…” ifadelerini kullanarak aranjörleri savunmuştu. İfadelerini esprili bir dille ortaya çıkaran Hande Yener’in bu cevabı, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç tarafından hoş karşılanmamıştı. Nitekim Yener’in bu açıklamasının üstünden çok geçmeden ünlü ikilinin aralarının bozulduğu dedikoduları ortaya çıkmış, ünlü isimlere yakınlığı ile bilinen bazı otoriterler bu küslüğü doğrulamıştı.

Bu olaylar üzerinden çok geçmeden Hande Yener’in Kıbrıs’ta magazin basınının objektiflerine yakalanış şekli özellikle sosyal medyada çok konuşuldu. Serdar Ortaç ve Hande Yener hayranlarını karşı karşıya getiren gelişmede Hande Yener’in tatil için gitmiş olduğu Kıbrıs’ta bir gazinoda kumar oynadığı görüldü. Yakın zamanda meslektaşını bu sebeple eleştiren Yener’in kendisinin de aynı şeyi yapması, ünlü sanatçının hayranları tarafından da hiç hoş karşılanmadı. Nitekim sosyal medya üzerinden Hande Yener’in takip eden hayranlarından bazıları, Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden olan şarkıcıya gösterdikleri tepkilerini dile getirdi.

Hande Yener Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

Son dönemde sosyal medyanın ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Yener kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Makbule Hande Özyener, 12 Ocak 1973 tarihinde dünyaya geldi. Hande Yener, söz yazarı ve besteci kimliğiyle de Türk pop müziğinde uzun zamandır başarılı bir kariyer çizen sevilen isimlerden biridir.

Lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Yener, kısa bir süre sonra evlendi ve Çağın adında bir oğlu oldu. 1994 yılında boşanan Hande Yener’in hayatı Hülya Avşar ile tanıştıktan sonra bambaşka bir yöne gitti. Hülya Avşar aracılığıyla Sezen Aksu ile tanışan Hande Yener, yaklaşık 40 kadar konserde Minik Serçe’nin geri vokalliğini yaparak eşlik etti.

Sezen Aksu ile yollarını ayıran Hande Yener Antalya’da çeşitli barlarda 3 yıl kadar süreyle sahne aldı. Daha sonra İstanbul’a müzik kariyeri için tekrar dönüş yapan Yener, 2000 yılında “Senden İbaret” adlı ilk albümüyle kariyerine başladı. 2002 yılında “Sen Yoluna Ben Yoluma” albümü Türk pop müziğinde gösterdiği başarılarını perçinledi.