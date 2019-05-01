Yasmin Levy Kimdir, Kaç Yaşındadır Nerelidir?

Sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden biri de ünlü sanatçı Yasmin Levy oldu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Yahudi Toplumu ve T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaklığında Edirne Büyük Sinagogu’nda düzenlenen Yasmin Leyv konserinden sonra internet üzerinden ünlü sanatçı hakkında araştırmalar yapılmaya başladı. Rekor katılım gören ve biletlerin satışa çıktığı gün tükenen Yasmin Levy konseri, sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. Tüm sosyal medya hesapları üzerinden yapılan canlı yayınları 30 bin kişi takip etti.

Konser öncesinde küratörlüğünü Metin Develi’nin üstlendiği bir sergi düzenlendi. “Kartpostalların Dilinden Edirne” adlı sergi konser katılımcılarının yoğun ilgisini çekti ve adeta ziyaretçi akınına uğradı. Serginin sonlandırılmasının ardından konsere geçildi. Konser öncesinde açıklamalarda bulunan Türk Yahudi toplumu eski başkanlarından olan Silvyo Ovadya, “Bu akşam geleneksel olarak sinagogta yapmakta olduğumuz konserimizi gerçekleştiriyoruz” diyerek günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmasında konsere yoğun ilgi gösterildiği için çok memnun olduğunu da belirten Ovadya, Yasmin Levy’de aramızda diyerek ünlü sanatçıyı anons etti. Edirne Büyük Sinagog’unda gerçekleştirilen konseri en ön sıradan izleyenler arasında Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem de yer aldı.

Yasmin Leyv “Türkiye Benim Evim”

Konser gecesinde siyah bir kostüm giyerek sahneye çıkan ve Latin, Sefarad, Flamenko, tango ile fadoların divası Yasmin Levy Türkçe olarak “Çok teşekkürler, hoş geldiniz, sevgiyle, sizleri seviyorum” şeklinde konsere katılan izleyicileri selamladı. Türkiye’de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü sanatçı “Her zaman Türkiye evim derim. Ailem Manisalı, işte burası benim ailem.” dedi.

Ünlü sanatçı konserine “Sefarad şarkıları söylüyorum, Julio Iglesias’ı çok severim” dedikten sonra sevdiği sanatçıdan bir şarkı söyleyerek konserine başladı. Nathalie’yi seslendiren Yasmin Leyv daha sonra Sevda kısmını Türkçe olarak okuyunca konseri izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Levy’den Şarkılarına Eşlik Edenlere Sempatik Sözler

Konser sırasında sık sık katılımcılar ile sohbet etmeye özen gösteren Yasmin Leyv, “Efendim, tabii tabii ve eyvallah” sözcüklerinin bildiği Türkçe kelimeler olduğunu ifade etti. Bunun yanında Adio Kerida’yı söylerken şarkıya eşlik edenleri görünce “Maşallah” diyerek sempati topladı.

Öte yandan sahnede İbrahim Tatlıses ve Bülent Ersoy’u çok sevdiğini dile getiren ünlü sanatçı, vefat eden babasının sesiyle “Una Pastora” şarkısında düet yaptı. “Teknolojiye teşekkür ederim. Bu sayede babamla birlikte söyleyebiliyorum” diyen Leyv, şarkıyı seslendirirken duygu dolu anlar yaşadı.

Eşim ve Çocuğumla Mevlana’ya Geleceğim

Orhan Gencebay’ın en sevilen parçalarından biri olan Dil Yarası’nı kendi dilinde seslendiren Yasmin Leyv, konser sonrasında İsrail’e gideceğini belirtti. “Sonra iki haftalığına eşim ve çocuğumla Türkiye’ye Mevlana’ya geleceğim. Sizi çok seviyorum” sözleriyle büyük alkış topladı.

Konser sonrası finalde Edirne Valisi Ekrem Canalp söz aldı. “Bizlere böyle harika bir gece yaşattıkları için Yahudi toplumunun tüm fertlerine içtenlikle şükranlarımı arz ediyorum.” diyerek sözlerine başlayan Vali Canalp, Yasmin Levy hakkında da övgü dolu sözler kullandı. “Sadece babası bizden değil, ruhu da bizden” diyerek ünlü sanatçıya Edirnekari tarzı işlenmiş bir tablo armağan etti.

Yasmin Levy Kimdir?

Sık sık ülkemizde verdiği konserler ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçı Yasmin Levy kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir soruları internet gündeminde de zaman zaman yer alıyor. Özellikle Türkiye’nin dört bir yanında verdiği konserler ile adından sıkça söz ettiren Yasmin Levy’nin hayat hikayesi, internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor.

Yasmin Levy, 23 Aralık 1975’te Kudüs’te dünyaya gelmiştir. Babasını henüz iki yaşındayken kaybeden Levy, annesi tarafından büyütülmüştür. 21 yaşında annesinin bir konserinde sahne alan Levy, bu zamandan sonra birçok yerel arenada konser vermeye devam etti. WOMEX 2002 yılında uluslararası alanda bilinirliği arttı. İlk albümü olan Romance & Yasmin’de Ladino müziği türünde eserler yer aldı. Bu albümde hem babası Yitzhak Levy’nin çalışmalarının hem de Türk müziğinin büyük etkisi olduğu görüldü.

Babası Yitzhak Levy, 1919 yılında Manisa’da doğmuş bir Sefarad, besteci ve koro şefiydi. İsrail devletinin kurulmasının arıdan Ladino departmanının başkanı olarak atandı. Yasmin Levy, Latin ve Sefarad müziğinden Endülüs flamenkosuna, Türk ve Arap ezgilerine kadar birçok farklı kültürel unsuru eserlerinde barındırmaktadır.