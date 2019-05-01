Eşiyle Anlaşmalı Boşanarak SGK’dan Maaş Alanlara Ceza Yağıyor

Son dönemde vatandaşlar arasında uygulanan bir usulsüzlük olarak ön plana çıkan boşanan eşlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan maaş almasına karşın mücadele sürdürülüyor. Ülkemizde bu konuda pek çok vatandaşın usulsüzlük yaptığı ve kurumun derin araştırmaları sonucu bu usulsüzlüklerin ortaya çıktığı bildiriliyor. Son olarak Trabzon’da 5 yıldır eşiyle anlaşmalı boşanarak Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan hak etmediği halde maaş aldığı tespit edilen 75 kişinin maaşları anında iptal edilirken, söz konusu 5 yıllık süre içinde kişilere ödenen sağlık giderleri de kendilerinden faiziyle birlikte tahsil edildi.

Ülkemizde ne yazık ki bazı evli vatandaşlar, anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdıkları halde haksız bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu’nda maaş almaktalar. Bu durumun da devleti zarara uğratmasının bilinmesine rağmen pek çok farklı bölgede birçok evli vatandaş bu yöntemle hak etmedikleri halde kurumdan maaş alarak kasalarını dolduruyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tavrı bu şekilde usulsüz yapanlara karşı her zaman belirli olmaktadır. Dolayısıyla kurumun özel yetkilendirdiği denetçiler, söz konusu anlaşmalı şekilde boşanarak Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan hak etmedikleri halde maaş alan vatandaşları tespit etmek için çalışmalarına devam etmekteler.

Sosyal Güvenlik Kurumu Trabzon İl Müdürü’nden Açıklamalar

Bu şekilde yapılan usulsüzlüklere ilişkin konu hakkında bilgiler veren Sosyal Güvenlik Trabzon İl Müdürü Aydın Gedikli, anlaşmalı boşanmalar ile devleti zarara sokmaya çalışanlara karşı mücadelelerinin sürdüklerini ifade etti. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu alandaki mücadelesi için özel denetçiler görevlendirdiğini belirten Gedikli, denetimlerin de ara vermeden devam ettiğini kaydetti. “Bölgemiz dahilinde muvazaalı evlilikler ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi (ALO 170) veya il müdürlüklerimize yapılan ihbar ve şikayetleri incelemeye aldık” diyerek sözlerine devam eden Aydın Gedikli, bu incelemeler sonucunda gerekli işlemlerin yapıldığının altını çizdi. Söz konusu haklarında ihbar bulunan ve son 5 yılda 75 kişinin muvazaalı evlilik yaptığını tespit ettiklerini belirten Sosyal Güvenlik Trabzon İl Müdürü Aydın Gedikli, ilgililerin maaşlarının anında iptal edildiğini ve ödenen sağlık giderlerinde şahıslardan geri alındığını kaydetti.

Yapılan Denetimlerde Sahte Sigortalılar Da Ortaya Çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak kayıt dışı uygulamaya konulan işlemler ile mücadelelerinin son sürat devam ettiğini ifade eden Sosyal Güvenlik Trabzon İl Müdürü Aydın Gedikli, “Kurum olarak kayıt dışı ile mücadelemiz devam etmektedir. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Denetmenlerimizce son 5 yılda bölgemizde faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan denetimlerde 487 kişi sahte sigortalı olarak çalışır gösterilmiş olup, söz konusu işverenlere yasal işlemlerin neticesinde idari para cezası uygulanmıştır.” dedi.

Bununla birlikte sigortasız olarak işçi çalıştırmanın da muvazaalı evlilik yaparak devletin resmi kurumlarından aylık almak gibi devlet ekonomisine büyük zarar verdiğinin altını çizen İl Müdürü Aydın Gedikli, olası durumda tespit edilen sahte sigortalı olarak işverenlere yönelik yasaların gerektirdiği idari para cezası hakkında da bilgi paylaşımında bulundu. Bu noktada, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlemiş olduğu usuller haricinde sigorta yaptıran veya işçilerini sigortasız olarak çalıştıran işverenlere kurum olarak 2019 yılında tespit durumunda 69 bin TL idari para cezasının yanında 11 bin 500 TL de prim borcunun tahakkuk ettirileceğinin altını çizdi.

Trabzon’un %88,8’i Sosyal Güvence Altında

Sosyal Güvenlik Trabzon İl Müdürü Aydın Gedikli, Trabzon nüfusunun yaklaşık %88,8’inin Sosyal Güvenlik kapsamında sigortalı olduğunu belirtti. Trabzon’da, SGK 4A kapsamında 139 bin 231, SGK 4B kapsamında 23 bin 737, SGK 4C kapsamında da 37 bin 708 olmak üzere toplamda 200 bin 676 sigortalı vatandaşın bulunduğu kaydeden İl Müdürü Aydın Gedikli, Trabzon nüfusunun %25’inin aktif sigortalı olduğunu ifade etti.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında da primleri devlet tarafından ödenen Trabzonlu vatandaşların sayısının da 52 bin 332 kişi olduğunu belirten Gedikli, Genel Sağlık Sigortası’nı kendi imkanlarıyla ödeyenlerin sayısının da 18 bin 905 olduğunu açıkladı. “Kurumumuzda genel olarak il nüfusu oranına bakıldığında bölgemiz dahilinde vatandaşımızın yüzde 88,8’i Sosyal Güvenlik kapsamında hizmet almaktadır.” diyen Aydın Gedikli, kaliteli, adil, kolay erişilebilir ve insan odaklı hizmet vermeyi sürdürdüklerini ifade etti. Emeklilik talebinde bulunan sigortalılara da 11 gün gibi kısa bir sürede hizmet sağladıklarını aktaran il müdürü, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.