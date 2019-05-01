Yeni ÖTV Düzenlemesi, ÖTV Matrahı Değişti

Sigara, Cep Telefonu ve Araç Fiyatlarına Etki Edecek Yeni ÖTV Düzenlemesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre bazı vergilerde değişiklik yapıldığı kamuoyuna duyuruldu. Sigara, cep telefonu ve hurda teşviki kapsamına giren araçların fiyatlandırmasına ilişkin asgari maktu vergi tutarı, ÖTV oranı ve matrahları yeniden düzenlendi. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından resmen yürürlüğe girmiş oldu. Buna göre birtakım ürünlere uygulanan ÖTV fiyatlarında değişiklikler meydana geldi. Bunun sonucunda vatandaşlar, sigara, puro gibi tütün ürünleri ile cep telefonları fiyatları değişecek mi sorusunu gündeme getirdi? İşte söz konusu düzenleme hakkında bilinmesi gereken tüm bilgiler ve daha fazlası…

1 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının bulunduğu yeni ÖTV düzenlemesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Söz konusu yeni düzenlemede; hurda indirimi ÖTV terkin tutarı, sigara, puro ve tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı ve cep telefonlarına ilişkin olarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişiklikler yapıldı.

Sigara, Puro ve Tütün Ürünlerine Asgari Maktu Vergi Getirildi

Bugün itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, tütün içeren sigaralar, purolar, tütün esansları ve homojenize tütünler, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünlerin vergi oranlarında değişiklik yapıldı. Bugüne kadar belirli bir oran üzerinden piyasaya sunulan bu ürünlerde yapılan düzenlemenin ardından belirlenen Asgari Maktu Vergi Tutarı 0.2679 lira olarak kamuoyuna duyuruldu.

Cep Telefonlarında ÖTV Matrahı Değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararnamede değişiklikler sadece tütün ve tütün ürünleri ile ilgili kalmadı. Bu kararnamede, cep telefonlarına ilişkin alınan özel tüketim vergisi oranında da yeni düzenlemeler söz konusu oldu.

Daha önce ÖTV matrahı 640 lirayı aşmayan telefonlar için %25, 650 lira ile bin 500 lira arasında olanlar için %40, geriye kalanlar için ise %50 olarak belirlenen ÖTV matrahında son olarak tüm telefonların Özel tüketim vergisi matrahı %25’e sabitlenmişti.

Cep Telefonunda %40 ÖTV Geldi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi neticesinde 1 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe geçirilen düzenlemeyle cep telefonlarındaki bu ÖTV oranında değişiklik yapıldı. Daha önceden tüm telefonlarda %25 olarak belirlenen ÖTV oranı, %40 ile %50 seviyelerine çıkarıldı.

Düzenlemede yer alan kanunlara göre tüm telefonlarda %25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 lira ile bin 500 lira arasında olanlarda %40’a çıkarılırken, vergi matrahı bin 500 lirayı aşan cep telefonlarına uygulanacak olan ÖTV oranı %50 seviyelerine çıkarıldı.

Resmi Gazetede Yayımlandı

Bu konular ile ilişkili olan söz konusu düzenleme Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile hayata geçirildi. Cep telefonundaki ÖTV artışı Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından bugünden itibaren resmen yürürlüğe girmiş oldu. Daha önce şubat ayı içerisinde TBMM’de oy birliği ile kabul edilen yasa gereği, cep telefonu fiyatlarını yakından ilgilendiren gelişmede, cep telefonlarından ÖTV matrahlarına göre farklı oranlarda vergi alınması gündeme getirilmişti.

Hurda Araç İndiriminde De Matrah Güncellendi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gündeme gelen sıcak gelişmede, söz konusu düzenleme içinde hurda araç indiriminde de uygulanması gereken özel tüketim vergisi matrahında güncelleme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı daha önce çıkarmış olduğu kararnameye göre hurda indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşları için cep telefonlarında olduğu gibi matraha göre ÖTV uygulaması yapılıyordu. Buna göre matrahı 46 bin lirayı aşmayan özel araçlar için 10 bin lira, matrahı 46 bin liranın üstünde ancak 80 bin liranın altında olanlar için 8 bin lira, matrahı 80 bin liranın üzerinde olanlar için ise 3 bin lira terkin edilecek şekilde özel tüketim vergisi uygulanacak.

Cep Telefonu Güncel Fiyatlarına Nasıl Yansıyacak?

1 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe giren bu kararname neticesinde, birçok vatandaş cep telefonu fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. İşte ÖTV güncellemesinin ardından en çok merak edilen cep telefonlarının güncel fiyatları: