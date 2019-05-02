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02 Mayıs 2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Malatya’nın kuzey ve doğu, Batman’ın kuzey ve Bingöl’ün güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

02 Mayıs 2019 Yurtta Hava Durumu mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacak, doğuda ise değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’İn iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 30

Antalya: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 24

(İHA)

Bugün 09:02 TSİ İHA Ankara- Yaşam

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