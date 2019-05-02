Temel Karamollaoğlu Başkan Yavaş'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

“Tüm Ankaralılara layık bir belediye başkanı olmaya çalışacağım'' diyen Başkan Yavaş, Karamollaoğlu'nun ziyaretinden son derece memnuniyet duyduğunu dile getirirken, Karamollaoğlu da ''Belediyecilikte tecrübesi olan bir arkadaşımızın gelmiş olması bizim daha da güzel hizmetlerin yapılacağına olan inancımızı artırdı'' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu kapıda karşılayan ve makamında ağırlayan Başkan Yavaş’a yeni görevinde başarılar dileyen Karamollaoğlu, “Ankara önemli, Başkentimiz. Buraya belediyecilikte tecrübesi olan bir arkadaşımızın gelmiş olması bizim daha da güzel hizmetlerin yapılacağına olan inancımızı artırdı. Sayın Başkanımızın başarısı Ankaralıların rahat etmesi için çok önemli ve gerekli” dedi.

Başkan Yavaş'tan Teşekkür

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Karamollaoğlu ve parti yönetiminin yapmış olduğu ziyaretten son derece memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Yavaş, Karamollaoğlu’na nazik ziyareti için teşekkür etti.

Temel Karamollaoğlu’nun da geçmiş yıllarda belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Başkan Yavaş, “Sayın Karamollaoğlu da eski bir belediye başkanı olması nedeniyle belediyecilikte çalışmalara ilişkin bir takım uyarılarını sağ olsunlar bize bildirdiler. Bizler de inşallah bütün Ankaralılara layık bir belediye başkanı olmak için çalışacağımızı kendilerine bildirdik” değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, zor bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, “Sayın Başkanın aksaklıkların, problemlerin hepsinin üstesinden gelineceğine inanıyoruz. Ben de Ankara’da yaşadığım için belediye hizmetlerini biz de kullanıyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

Başkan Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, ziyareti izleyen basın mensuplarına çikolata ikram etti.