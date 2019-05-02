Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında deplasmanda Cumartesi günü Afjet Afyonspor’a konuk olacak Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. 1 saat süren antrenmana tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmadı. Teknik Direktör Osman Özköylü nezaretindeki antrenmana mor-sarılılar ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra gruplar halinde pas çalışmasına geçildi. Antrenmanın son bölümünde 3 takım halinde dönüşümlü olarak çift kale maç yapan mor-sarılı ekip antrenmanı sonlandırdı.
Bugün 09:27 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 09:29 TSİ
Osmanlıspor Hazırlıklarını Sürdürdü
Cumartesi günü deplasmanda Afjet Afyonspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına devam etti.
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