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Müjdat Gezen, Ankaralılara “Eyvallah” Dedi

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği “Eyvallah” isimli oyuna ev sahipliği yaptı. Başkentlilerin tiyatro özlemini gideren Gezen, sergilediği tek kişilik oyun ile tiyatro severlerden tam not aldı.

Müjdat Gezen, Ankaralılara “Eyvallah” Dedi mask
Müjdat Gezen, Ankaralılara “Eyvallah” Dedi mask
Müjdat Gezen, Ankaralılara “Eyvallah” Dedi mask
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*Başkentliler için “Eyvallah”

Ankara seyircisinin yoğun ilgi gösterdiği oyunu Türkiye Cumhuriyeti 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve çok sayıda başkentli izledi.

Nazım’da sanatla dolu bir gece

Sezer Ailesi, Kılıçdaroğlu ve Yaşar Müjdat Gezen’i oyun öncesi kuliste ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Müjdat Gezen’in yaşamından kesitleri, alt komşusu 93 yaşındaki Fuat Abisi’nin anlattığı oyunda, Gezen’in 60 yıllık sanat hayatı sergilendi. “7 Kocalı Hürmüz” ve “Şarkılar Seni Söyler” müzikallerini izleme fırsatı bulamayanlara armağan olarak oyunda izleyicilere dört dans ve şarkı da sunuldu.

60 yıllık profesyonel sanat hayatında Nazım Hikmet, Muhsin Ertuğrul, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin ve Can Yücel gibi duayen isimlerle olan anılarını izleyicilerle paylaşan Gezen, Nazım’dan “Bugün Pazar” adlı şiiri seslendirerek salondakilerden büyük alkış aldı.

Cumhuriyete sahip çıkın, Atatürksüz kalmayın”

Oyun sonunda kendisine hediye edilen çiçeği Sezer, Kılıçdaroğlu ve Yaşar’ın elinden alarak, seyirciyi selamlayan Müjdat Gezen, “Bu güzel salonu Başkente kazandırarak sizlerle buluşmamıza vesile olan Başkan Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum. Tüm tiyatroseverler olarak Cumhuriyete sahip çıkın, Atatürksüz kalmayın” dedi.

# KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 09:40 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Kültür - Sanat

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