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02 Mayıs 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,9650 liradan, euro ise 6,6970 liradan güne başladı.

02 Mayıs 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları mask
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İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9630 liradan alınan dolar 5,9650 liradan, 6,6950 liradan alınan euro ise 6,6970 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,9550 liradan, 6,69 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)

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