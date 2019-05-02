Başkan Yavaş'a Polatlı Ticaret Odası'nda Hayırlı Olsun Ziyareti

Ticaret Odaları il Belediye işbirliğinin artırılması için çalışacaklarını belirten Başkan Yavaş, '' Polatlı'nın daha fazla gelişmesi için hep birlikte üzerimize düşen ne varsa yapacağız'' dedi.

ankara büyükşehir etiketli tüm içerik için tıklayınız"> ankara büyükşehir etiketli tüm içerik için tıklayınız"> ankara büyükşehir etiketli tüm içerik için tıklayınız"> Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, tebrik ziyaretleri devam ediyor. Konuklarını makamında ağırlayan Başkan Yavaş, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Polatlı Esnaf Temsilcilerini kabul etti.

İşbirliği Vurgusu

Öncelikli gündemlerinin başında Ankara’daki Ticaret Odaları ile Belediye işbirliğinin geliştirilmesinin yer aldığına dikkat çeken Başkan Yavaş, “Değerli sanayici ve tüccar temsilcilerimizle birlikte ilçemizin ekonomik sorunlarını gündemimize alacağız” dedi.

Son 10 yılda Başkent’te ciddi bir betonlaşma yaşandığını da vurgulayan Başkan Yavaş, “Ankara’mızda çılgınca bir betonlaşma söz konusu. Biz ilk etapta ilçelerimizde tarımı canlandırmayı önceliyoruz. Polatlı tarihini de turizme kazandırdığımız takdirde turist ziyaretleri artacaktır. Belediyemiz ile Ticaret Odasının ortak çalışmasıyla tarımsal kalkınma projeleri ve ziraat çalışmaları için her türlü desteği vermeye hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

Eğitime, Tarıma ve Turizme Destek Projeleri Gündemde

Tarımda yerli üretime önem verdiklerini ve ilçede tarımla ilgili kapsamlı bir Üniversitenin açılmasının ilçenin tarımının gelişimine katkı sağlayacağını, bunun için de Büyükşehir Belediyesi’nin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya ise şöyle konuştu:

“Polatlı’da birçok bölümden oluşan üniversitelerimiz var ancak tarımın ve ziraatın ağırlıklı olduğu bir üniversite kurulmasını istiyoruz. İlçenin özellikle tarımsal alanda büyümesi için üniversitenin yaygınlaşması gerekiyor. Polatlı’nın tarım sektöründe, tarihi yapısının canlandırılmasında ve eğitim alanında gelişmesine ihtiyacı var. Bu konuda Belediyemizin desteğini esirgemeyeceğinden de eminiz.”

Polatlı turizminin canlanması için kapsamlı bir çalışma yapmayı düşündüğünü söyleyen Başkan Yavaş da, “Üretim konusunda Polatlı’nın güçlü olduğunu biliyoruz. Üreten, üretime katkıda bulunan herkes bizim için değerli. Polatlı için yapılabilecek ne varsa sonuna kadar arkanızdayız. Ankara’nın akıllı şehir haline gelmesi için hep birlikte üzerimize düşeni yapacağız” dedi.