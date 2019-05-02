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Abidinpaşa Aile Merkezi’nde En Özel Sergi Gerçekeşti

Özel öğrenciler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Abidinpaşa Aile Merkezi’nde En Özel Sergi Gerçekeşti mask
Abidinpaşa Aile Merkezi’nde En Özel Sergi Gerçekeşti mask
Abidinpaşa Aile Merkezi’nde En Özel Sergi Gerçekeşti mask
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En özel sergi

Mamak Halk Eğitim Merkezi özel öğrencileri, eserlerini sergiledi. Mamak Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Abidinpaşa Aile Merkezi’nde gerçekleşen sergide elliden fazla parça ürün görücüye çıktı. Özel öğrenciler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Fırsat vermeliyiz

Herkesin potansiyel engelli adayı olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Özel çocuklarımıza fırsat verilince nelerin üstesinden geldiklerini, ortaya çıkardıkları eserleri görüyoruz. Bize düşen ise onlara destek olmak, yollarını açmak ve engelleri kaldırmak. Onların yaşam şartlarını kolaylaştırmak hem kanuni hem de vicdani bir sorumluluk. Bu bilinçle Mamak’ta yaşayan engelli vatandaşlarımız için hayatı daha kolay hale getireceğiz” dedi.

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Bugün 10:31 TSİ Ankara/ Mamak- Etkinlik

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