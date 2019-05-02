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MHP Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk'ün Basın Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk TBMM’de; ceza infaz koruma memurlarına emekli olmaları halinde silah bulundurma ve silah taşıma, ruhsatının bedelsiz ve süresiz olarak verilmesine dair kanun teklifi verdi.

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MHP’Lİ ÖZTÜRK’TEN EMEKLİ İNFAZ KORUMA MEMURLARINA SİLAH TAŞIMA YETKİSİ KANUN TEKLİFİ

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk TBMM’de; ceza infaz koruma memurlarına emekli olmaları halinde silah bulundurma ve silah taşıma, ruhsatının bedelsiz ve süresiz olarak verilmesine dair kanun teklifi verdi.

Konu hakkında açıklama yapan Öztürk; “Ceza infaz koruma memurları; açık ve kapalı cezaevleri ve tutukevlerinde görev yapan, cezaevi ve tutukevlerinin zor şartlarında, tutuklu ve hükümlülerin güvenliğini sağlayan, kanun ve yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yerine getiren kamu görevlileridir.

Görevleri sırasında silah taşıma ve bulundurma yetkisi bulunan ceza infaz koruma memurları, 6136 Sayılı Kanun'un 7 nci maddesine göre, emekli olduklarında silah taşıma yetkisi kalkmaktadır. Ceza ve tutukevlerinin genel asayişi konusunda, birlikte görev yaptığı emniyet sınıfına mensup personel ile aynı şartlar altında ifa etmelerine rağmen, emekli olduklarında silah taşıma yetkilerinin ellerinden alınması, onları emeklilik hayatlarında çeşitli tehditlerle karşı güvencesiz bırakmaktadır.” dedi.

ASKER VE POLİSTEN SONRA EN RİSKLİ GÖREVİ CEZA İNFAZ KORUMA MEMURLARI YAPIYOR

Halen asker ve polisten sonra en riskli görevi infaz koruma memurlarının yaptığını belirten MHP’li Öztürk; “Ceza infaz koruma memurları; ülkemizde ceza ve tutukevlerinin zor şartları altında görev yapmakta ve bu görevleri sırasında mahkûm veya tutuklularla, beraberinde yakınlarıyla birebir muhatap olmaktadır.

Emekli olan ceza infaz koruma memurları zaman zaman tedhditler almakta, ailesinin ve kendisinin can güvenliği risk altında bulunmaktadır. Aynı çatı altında görev yaptığı emniyet sınıfına mensup personelin emeklilikte silah taşıma ve bulundurma yetkisi varken, infaz koruma memurlarımızdan bu yetkiyi esirgememeliyiz. Bu yüzden ceza infaz koruma memurlarımızın kişisel ve ailelerinin güvenliğinin sağlanması, tehdite karşı caydırıcılık bakımından, emekli olduklarında kendilerine silah bulundurma ve silah taşıma ruhsatının bedelsiz ve süresiz verilmesi imkânın sağlanması gerekmektedir.

TBMM’ye vermiş olduğum kanun teklifim ile görevlerini tamamlayıp emekliye ayrılmaları durumunda silah taşıma yetkisi bulunmayan ceza infaz kurumu memurlarına, emeklilik hayatlarında doğabilecek muhtemel bir güvenlik riski nedeniyle can güvenliklerinin sağlanması amaçlanmıştır.” diyerek, ceza infaz koruma memurlarımızın diğer haklı ve beklenti içinde oldukları ekonomik ve özlük taleplerinin de karşılanması gerektiğini belirtti.

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