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Bakan Koca: Antibiyotikte 1,7 milyar lira tasarruf

Sağlık Bakanı Koca, akılcı antibiyotik kullanımıyla ekonomiye geçen yıl 1,7 milyar Türk Lirası katkı sağlandığını söyledi.

Antibiyotikte 1,7 milyar lira tasarruf mask
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akılcı antibiyotik kullanımına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, antibiyotik direncinin küresel ölçekte önemli bir halk sağlığı riski olduğunu belirtti.

Akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarına ilişkin bilgi veren Koca, geçen yıl 81 ilde 32 bin sağlık personeli ve 828 bin vatandaşın bilgilendirildiğini, kamu spotları hazırlandığını, iletişim kampanyalarının düzenlendiğini hatırlattı. Koca, akılcı antibiyotik kullanımının antibiyotik tüketim rakamlarına da yansıdığına işaret ederek, 2011'de bin kişi başına 42 birim olan antibiyotik tüketiminin, 2018'de 31 birime gerilediğine dikkati çekti.

2011'de reçetelerin yüzde 35'inde antibiyotiklerin yer aldığını vurgulayan Bakan Koca, 2017'de reçetelerin yüzde 25'inde antibiyotik yazıldığının tespit edildiğini, hekimlerin antibiyotik reçeteleme tercihinde yüzde 28,5'lik bir azalma görüldüğünü vurguladı.

Antibiyotik kutu satışına da değinen Koca, şunları kaydetti:

"2011'de antibiyotik kutu satış rakamı 218 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir. Antibiyotik tüketimimiz, aynı oranda devam etseydi, 2018'de 267 milyon kutu antibiyotik tüketmiş olacaktık. Çalışmalarımız neticesinde geçen yıl antibiyotik tüketimimiz kutu bazında 166 milyon olarak belirlenmiştir. 2018'de 101 milyon kutu daha az antibiyotik tüketilmiştir. 2011'de ilaç için harcanan her 100 TL'nin yaklaşık 11 TL'sini antibiyotikler için harcarken, 2018 yılında her 100 TL'nin yaklaşık 4,5 TL'sini antibiyotikler için harcadığımız tespit edilmiştir. Antibiyotik tüketimimiz 2011'deki seviyelerde olsaydı, 2018'de antibiyotiklere harcanan para yaklaşık 3 milyar TL olacaktı. Bu rakam 1 milyar 293 milyon TL olarak tespit edilmiştir. Ülkemiz bütçesine 2018 yılı için yaklaşık 1,7 milyar TL katkı sağlanmıştır. Akılcı antibiyotik kullanımına yönelik çalışmalarla hem ülke bütçesine önemli katkı sağlanmış hem de küresel bir sağlık sorunu olan antimikrobiyal direnç konusunda çok güçlü bir adım atılmıştır."

Bakan Koca, reçetesiz antibiyotik kullanılmaması, tedavi sırasında da antibiyotik kullanımının yarıda kesilmemesi çağrısında bulundu.

Muhabir: Duygu Yener

Bugün 15:27 TSİ AA Ankara- Sağlık

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