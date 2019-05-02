Buket Kaya Avrupa Şampiyonu Oldu
Wushu Türkiye Milli Takımımızdan toplam 84 sporcunun mücadele ettiği Şampiyonada Kayseri’yi Buket Kaya temsil etti.
Sporcumuz Buket Kaya, Qinda müsabakalarında 60 kg. Üst Genç Bayanlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olan milli sporcu Buket Kaya’yı ve antrenörü Esat Kaya’yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz