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Buket Kaya Avrupa Şampiyonu Oldu

24 Nisan-02 Mayıs 2019 tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskava’da yapılan 5. Wushu Avrupa Şampiyonası’nda Kayserili sporcu Buket Kaya altın madalya kazandı.

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Buket Kaya Avrupa Şampiyonu Oldu

Wushu Türkiye Milli Takımımızdan toplam 84 sporcunun mücadele ettiği Şampiyonada Kayseri’yi Buket Kaya temsil etti.

Sporcumuz Buket Kaya, Qinda müsabakalarında 60 kg. Üst Genç Bayanlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olan milli sporcu Buket Kaya’yı ve antrenörü Esat Kaya’yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

(Erhan Kan/İHA)

Bugün 15:36 TSİ İHA Kayseri- Spor

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