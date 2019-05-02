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MHP Lideri Bahçeli’ye ’Paşa Mangalı’ hediyesi

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret eterek, "Paşa Mangalı" hediye etti.

MHP Lideri Bahçeli’ye ’Paşa Mangalı’ hediyesi mask
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MHP Lideri Bahçeli’ye ’Paşa Mangalı’ hediyesi

Gerçekleşen ziyarete Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Mehmet Akgül, Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Canpolat, İlçe Başkanları, İl ve İlçe yöneticileri ve partililer katıldı.

Ziyarette Başkan Mehmet Sait Kılıç, MHP Lideri Devlet Bahçeli için özel olarak yaptırdığı "3 hilal" süslemeli Paşa Mangalı’nı Bahçeli’ye hediye etti. Oğuzeli’nde ikinci kez başkanlığa seçilmenin mutluluğunu Bahçeli ile paylaşan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Oğuzelili vatandaşlarımızın desteğiyle bir kez daha bu onurlu göreve seçildim.

Geride kalan hizmet dönemimizde olduğu gibi aynı aşk ve şevkle Oğuzelimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Oğuzeli’nin gelişerek değişimi için var gücümüz ile çalışıp, milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışıyla Oğuzeli’nde her vatandaşa hürmet göstererek, kucaklayıcı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kılıç’ı tebrik ederek, yeni hizmet döneminde başarılar diledi.

(İHA)

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