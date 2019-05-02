Başkan Altınok’tan Uçurtma Şenliği’ne Davet

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm Keçiörenli vatandaşları 4 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’de düzenlenecek olan “Uçurtma Şenliği”ne davet etti. Başkan Turgut Altınok, daha temiz bir çevre oluşturmak amacıyla farkındalık yaratacakları bu şenlik için, “Çocuklarımız temiz havanın tadını çıkarırken birlikte keyifli zaman geçirecekle. Uçurtmalarıyla da gökyüzünü rengarenk boyayacaklar.” ifadelerini kullandı.

Ankara’da bu hafta sonu hem çocuklar hem de aileleri için eğlence dolu aktiviteler düzenlenmeye devam ediliyor. Son olarak Keçiören Belediyesi’nin düzenleyeceği “Uçurtma Şenliği”ne katılımın yüksek olması bekleniyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaptığı açıklama ile tüm Keçiörenli vatandaşları, çocuklarıyla beraber eğlencenin bol olduğu şenliğe davet etti.

Uçurtmalar ve Maskotlar Çocuklar İçin

Kartaltepe Kent Ormanı Çanakkale Şehitlik Anıtı’nda 4 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’de düzenlenecek olan Uçurtma Şenliği’nin teması da belli oldu. “Cıvıl cıvıl çocuklar, rengarenk gökyüzü” mottosuyla hayata geçirilen uçurtma şenliğinde çocuklar eğlenirken aileleri de onlarla beraber keyif dolu dakikalar geçirecek. Çocuklar yanlarında getirdikleri uçurtmaları aynı anda gökyüzüne bırakırken, uçurtmaların ahengi rengarenk bir görüntü oluşmasını sağlayacak. Eğlencenin doruklarına varılacağı şenlikte çocuklar sadece uçurtmaları ile eğlenmeyecek. Aynı zamanda çocuklar için özel olarak şenliğe dâhil edilen maskotlar da animasyon gösterileriyle çocuklara dopdolu bir hafta sonu sunulacak.

Doğa Bilinci İçin Fidan Dağıtılacak

Keçiörenli başkentlilerin dolu dolu geçirecekleri bu uçurtma şenliğinde ayrıca çocuklara doğa sevgisini aşılamak adına etkinliğe katılan tüm vatandaşlara ağaç fidanı dağıtılacak. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Başta çocuklarımız olmak üzere tüm Keçiörenli hemşehrilerimizi doğaya davet ediyoruz. Hem baharın müjdecisi Hıdırellez’i birlikte geçirirken hem de rahmet, bereket ve marifet ayı Ramazan öncesi vatandaşlarımız aileleriyle birlikte piknik yapabilecekler.” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Düzenlenecek olan etkinlikte tüm çocuklara, onlara bırakılacak en güçlü miras olan çevre ve doğa için koruma mesajları da vereceklerinin altını çizen Başkan Altınok, daha yeşil bir Keçiören için parkların ve yeşil alanların sayılarını artıracaklarını ifade etti. “Tüm Keçiörenli hemşehrilerimizle birlikte bu alanları koruyup sahip çıkacağız” diyerek açıklamalarına devam eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bu sorumluluğun herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Keçiören Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek olan Uçurtma Şenliği 4 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’de başlayacak. Mekan olarak Kartaltepe Kent Ormanı Çanakkale Şehitlik Anıtı seçilen uçurtma şenliğinde tüm çocuklara eğlence dolu anlar yaşatılacak. Hep beraber uçurtmalarını gökyüzüne çıkararak rengarenk bir görüntü ortaya koyacak olan çocuklara aynı zamanda maskotlar, sergiledikleri animasyonlar ve oyunlarla eşlik edecek. Çocuklara doğa bilincinin ve çevreyi korumanın öneminin aşılanması adına şenliğe katılan tüm Keçiörenli vatandaşlara ağaç fidan hediye edilecek. Bununla birlikte aileler, çocuklarının eğlencesine ortak olmanın yanında piknik yaparak hoş vakit geçirebilecekler.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a Anlamlı Ziyaret

Sosyal etkinlikler konusunda ara vermeden çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediyesi’nde geçtiğimiz gün hareketli dakikalar yaşandı. Tramplen ve kule atlamabranşlarında 6 yıl boyunca Türkiye şampiyonu olan Keçiören Belediyesi’ne bağlı minik sporcular, aileleri ve antrenörleri ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u ziyaret etti.

Bu anlamlı ziyarette söz alan Başkan Altınok, her zaman sporun ve sporcuların en büyük destekçisi olacaklarını belirtti. Minik sporcular hakkında, “Çiçeklerimizi, meleklerimizi iyi yetiştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullanan Altınok, yeni şampiyonların yetişmesi için Keçiören Belediyesi olarak tüm tesisleşme ve manevi desteğin sağlanacağının altını çizdi. Belediye olarak çocukların ve gençlerin tüm spor branşlarında destekleneceğini ifade etti.

Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu’nda belediyenin lisanslı antrenörleri tarafından eğitilen 6 ila 14 yaş arasındaki minikler, tramplen ve kule atlama branşlarında tam 6 yıldır Türkiye şampiyonu olmayı sürdürüyor. Minik sporcular, aileleri ve antrenörleri ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u ziyaret etti. Başkan Altınok’un minikleri ve ailelerini sıcak karşılamasının ardından ziyaretin sonunda minik sporcular Başkan Altınok’a, Osmanlı’nın yetiştirdiği en büyük denizcilerden biri olan Turgut Reis yazılı maketten bir yelkenli hediye etti. Bu hediye için çok duygulandığını belirten Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok, kendisine hediye edilen Turgut Reis yazılı yelkenli maketinin belediyenin girişine konularak tüm Keçiörenli vatandaşlara sergilenmesi talimatını verdi.