Emeklilere Ramazan Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu!

Emeklilere içinde bulundukları ekonomik durumda adeta ilaç gibi gelecek olan bayram ikramiyeleri hakkında pek çok soru sorulmaya devam ediliyor. Dört gözle bu seneki Ramazan Bayramı ikramiyesinin yolunu gözleyen emekliler alacakları ödemenin ne zaman gerçekleşeceğine dair araştırmalarını sürdürüyor. Bu konuya açıklık getirmek adına hazırladığımız, tüm emekli vatandaşlarımıza Ramazan ve Kurban bayramlarında verilecek olan bayram ikramiyeleriyle ilgili en çok merak edilen soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren bir uygulama neticesinde emekli vatandaşlarımıza her Ramazan ve Kurban bayramında belirli bir tutar ikramiye veriliyor. Tamamen karşılıksız olarak hibe edilen bu ikramiyeler ile vatandaşlarımızın bayram zamanında ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve ekonomik açıdan rahat bir nefes alabilmeleri hedefleniyor. Geçtiğimiz sene hem Ramazan hem de Kurban bayramında olacak şekilde yılda 2 kere verilen bu ikramiye uygulaması, bu yıl da aynı şekilde devam edecek.

Başvuru Yapmaya Gerek Yok!

Emekli vatandaşlarımızın birçoğu söz konusu bayram ikramiyelerini tahsis edebilmek için hangi kurumlara başvuruda bulunmaları gerektiğini merak ediyor. Bu konuya açıklık getirmek gerekirse, emekli olarak devletten aylık alan vatandaşların hiçbirinin bu şekilde bir başvuruda bulunması söz konusu değildir. Dolayısıyla emekli aylıkları başvuruda bulunma gereğinde bulunulmadan otomatik olarak hak sahibine ödenmektedir. Devletten emekli aylığı alan vatandaş, hem Ramazan hem de Kurban bayramı ikramiyesini, her zaman aylığını aldığı banka hesabından temin edebilir. Bu sayede ayrıca bir başvuruda bulunmaya veya hak kaybı yaşanması gibi bir olumsuz durum söz konusu olmamaktadır.

Emeklilerin Gözü Kulağı İkramiyelerde!

Geçtiğimiz sene başlatılan uygulamanın akabinde bu yıl da emekli vatandaşlar, ikramiyelerine kavuşmak için gün sayıyorlar. 11 ayın sultanı Ramazan ayının da önümüzdeki hafta itibarıyla resmen başlamasının ardından emekli vatandaşlar, 2019 yılının ilk bayram ikramiyesi olan Ramazan Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ediyor.

Ülkemizdeki 12 milyondan fazla emekli vatandaşın yararlandığı Ramazan Bayramı ikramiyesinin, bayramdan önce Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıklayacağı bir tarihte belli olacağı konuşuluyordu. 2019 yılının ilk bayram ikramiyesi konumunda olan ödeneme, 4 – 6 HaziranRamazan Bayram’ı tarihlerinden önce tüm emeklilerin, maaşlarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak.

Ramazan Bayramı İkramiyeleri Bu Tarihlerde Yatacak!

Geçtiğimiz yıl 7 ve 8 Haziran tarihleri olmak üzere 2 farklı günde tüm emekli vatandaşlara yapılan bayram ikramiyesi ödemesinin ardından bu yıl ikramiyelerin ne zaman emekli vatandaşların eline geçeceği merak ediliyordu. Memur emeklileri maaşlarını 1-5 Haziran tarihleri arasında alacağı göz önünde bulundurulduğunda emekli ikramiyelerinin maaşla birlikte ödendiği için bu tarihlerden önce söz konusu Ramazan Bayramı ikramiyesinin emeklilerin maaş aldıkları hesaplara yatırılması düşünülüyor.

Dolayısıyla SSK ve BAĞKUR’dan emekli olan vatandaşlar Ramazan Bayramına maaşlarını çekmiş olarak girecek. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda Ramazan Bayramı ikramiyesinin mayısın son haftasına kadar tüm emeklilerin banka hesaplarına yatırılacağı öngörülüyor.

Bayram İkramiyesi Ne Kadar? Bayram İkramiyesine Zam Mı Yapıldı?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla gözler bu yılın ilk ikramiyesi olan Ramazan Bayramı ikramiyesine çevrildi. Emeklilere adeta ilaç gibi gelecek olan bu ödemelerin tutarı hakkında da birçok söylenti ortaya atılıyor. Bunlardan en önemlisi de muhakkak emeklilere ödenen bayram ikramiyesine zam yapıldığı hakkında.

Bayram ikramiyeleri bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 1000 lira olarak belirlenmişti. Hem Ramazan hem de kurban bayramında dağıtılan ikramiyeler ile vatandaşlar 2000 lira ödeme almışlardı. Bu senede de geçtiğimiz sene gibi devam eden uygulamada ikramiyeye bir zam yapılası gibi durumun söz konusu olmadığı görülüyor. Dolayısıyla Ramazan ve Kurban bayramlarından önce emeklilerin maaş aldıkları hesaplara yapılacak olan ödemelerin 2019 yılında da geçtiğimiz yıl gibi 1000’er lira olması bekleniyor.

Emekli Aylıkları Haczedilemiyor!

Emekli aylıklarına yatırılan paralar, nafaka veya Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlar dışında haczedilemiyor. Dolayısıyla bayram ikramiyeleri için de aynı durum geçerli oluyor. Emekli vatandaşlara yılda 2 kere olacak şekilde verilen 1000’er liralık ikramiyeler için de haciz işlemlerinden etkilenmesi söz konusu değil. Bu uygulamaya ilişkin yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunun ek 18. maddesinde “Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez” hükmü geçiyor. Emekli vatandaşlara verilen bayram ikramiyeleri vatandaşın cebine kalıyor.