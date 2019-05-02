Yönetim Taraftarı Kırmadı, Bilet Fiyatları Ucuzladı!

Başkentin sarı lacivertli temsilcisi, bu hafta Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Eryaman Stadı’nda oynanacak olan kritik mücadele öncesinde Yiğiner ve ekibi, söz konusu müsabakanın önemini göz önünde bulundurarak bilet fiyatlarında %30 oranında indirim yaptı.

Spor Toto Süper Lig’de son 4 haftaya girilirken hem şampiyonluk potasındaki kıyasıya rekabet hem de düşme hattındaki sıcak çekişme nefesleri kesmeye devam ediyor. Ligin geride kalan 30 haftası neticesinde 36 puan toplamayı başaran Ankaragücü, küme düşme hattındaki en yakın rakibine 6 puanlık bir fark atmış olsa da henüz tam anlamıyla rahat bir nefes almış değil. Başkentin sarı lacivertli ekibi bu hafta Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta mücadelesinde cumartesi günü Eryaman Stadı’nda Çaykur Rizespor ile önemli bir maça çıkacak. Kritik mücadele öncesinde Ankaragücü’nde takım ve taraftar tamamen bütün konsantrasyonunu bu maça vermiş durumda. Nitekim Ankaragücü’nün Süper Lig’de kalan 4 haftada karşılaşacakları zorlu rakipleri ve küme düşme hattında alınan sürpriz sonuçlar, ligin son haftasına kadar çetin bir mücadelenin olacağının habercisi durumunda.

Taraftar İstedi, Bilet Fiyatlarına %30 İndirim Geldi

Ankaragücü’ne gönül vermiş başkentli taraftarlar evlerinde ağırlayacakları Çaykur Rizespor maçının ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu yakından biliyor. Bu sebeple zorlu müsabakadan 3 puan çıkararak rahat bir nefes almak, düşme hattının tehlikesinden uzaklaşmak isteyen taraftarlar yönetime çağrıda bulundu. Başkent ekibinin sarı lacivertli renklerine gönül veren taraftarları, Eryaman Stadı’nda oynanacak olan zorlu mücadele öncesinde yönetimden bilet fiyatlarında indirime gitmesini istedi. Yönetim de Süper Lig’in 31. haftasındaki kritik maçın ne kadar önemli bir maç olduğunu bildiği için, başkentli taraftarların bu çağrısına kayıtsız kalmadı ve bilet fiyatlarında % 30 oranda indirim yapılmasını sağladı.

İndirim Sonrasında Bilet Fiyatları Şöyle Oldu

Başkentli taraftarların yoğun isteklerini kırmayarak tüm Ankaragücü camiasını birleştirecek bir uygulamayı hayata geçiren Ankaragücü yönetimi, bilet fiyatlarında indirime gitmesinin ardından güncel bilet fiyatlarını internet üzerinden sarı lacivertli renklere gönül vermiş taraftarlarına duyurdu. Buna göre 4 Mayıs Cumartesi günü Eryaman Stadı’nda oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında; kale arkası tribün biletleri 20 TL, maraton tribün biletleri 25 TL, kapalı A ve B tribünleri ise 30 TL’den satışa sunuldu.

Ankaragücü yönetimi, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada % 30 indirimli olarak satışa sunulan Çaykur Rizespor maçı biletlerinin 2 Mayıs Perşembe günü saat 15.00’dan itibaren satın alınabileceğini belirtti. Öte yandan başkentin sarı lacivertlilerinin iç sahada oynadığı son karşılaşma olan Atiker Konyaspor maçında, söz konusu bilet fiyatları şu şekilde satışa sunulmuştu: Kale arkası tribünü 30 TL, maraton tribünü 40 TL ve kapalı A ile kapalı B tribünleri 50 TL olarak belirlenmişti.

Taraftar Bizim İtici Gücümüz

Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan, takımının Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında karşılaşacağı zorlu Çaykur Rizespor maçından önce açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta konuk oldukları Beşiktaş maçının artık geride kaldığını belirterek tamamen Çaykur Rizespor maçına odaklandıklarını ifade etti. Beşiktaş deplasmanında ilk yarıda ortaya koydukları başarılı oyuna dikkat çeken Kaplan, “O maçta özellikle ilk yarıda nasıl mücadele ettiğimizi herkes gördü. Çaykur Rizespor da ligin ikinci yarısının çıkış yapan takımı. biz kendi evimizde taraftarımızın desteği ile çok daha farklı ve güçlü oluyoruz” açıklamalarında bulundu.

Zorlu müsabakadan 3 puanı alarak puan tablosunda 39 puana çıkmayı hedeflediklerini belirten Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan, daha sonra ligin kalan 3 haftasında rahat bir konumda olacaklarına inandığını belirtti. Oyuncu ekibinin içinde sakat ve cezalı futbolcularının olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, bu faktörleri bahane olarak öne sürmeyeceklerini açıkladı. Spor Toto Süper Lig’in alt sıralarında yer alan takımların ne yaptıklarını düşünmeden, kendi işlerine odaklanacaklarını belirten Mustafa Kaplan, karşılaşacakları zorlu Çaykur Rizespor mücadelesinde mutlak hedefin 3 puan olduğunu kaydetti.

Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta mücadelesinde Ankaragücü, Eryaman Stadı’nda Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Zorlu karşılaşma 4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Ankaragücü taraftarının isteği üzerine bilet fiyatları %30 indirimli olarak 2 Mayıs Perşembe günü saat 15.00’den itibaren satışa sunuldu.