İş Bankasının Ulustaki Tarihi Binası Müze Olarak Hizmete Açıldı

Müzeye Bankanın kurucusu Atatürkün askeri zaferlerin ancak iktisadi zaferlerle kalıcı olabileceği vizyonu çerçevesinde Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi adı verildi. Müzede Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ülkemizin iktisadi bağımsızlık yolunda attığı büyük adımlar Bankanın tarihi ile birlikte ele alınıyor.

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOYUN katılımı İŞ BANKASI YÖNETIM KURULU BAŞKANI FÜSUN TÜMSAVAŞ ve İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ADNAN BALI'nin ev sahipliğinde 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen törenle açıldı.

Adnan Bali törende yaptığı konuşmada İş Bankası tarihinde ekonomideki dönüşüm ve atılımlarla birlikte bankacılıktaki değişimin de görülebileceğiniülkenin iktisat politikaları ve bankacılık sektörünün gelişim sürecinden ayrı düşünülemeyecek Bankanın 94 yılına dair çalışmaların milli iktisat tarihi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bankanın birikimini ve deneyimini geleceğe aktarabilmek bu zenginliği yeni kuşaklarla paylaşmak için 1990ların sonlarında kurum tarihi çalışmalarına başladıklarını belirten Bali Bu çalışmalarımız kapsamda Ankara Ulusta bulunan tarihi binayı müze olarak ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müzenin adını Bankamızın kuruluşundan bu yana sahip olduğu vizyon doğrultusunda İktisadi Bağımsızlık Müzesi olarak belirledik. İktisadi bağımsızlığın savaş sonrasında çok güç koşullar üzerine inşa edilen ülke ekonomisinin dinamosu olan İş Bankasında tam manasıyla karşılık bulan önemli bir değer olduğuna inanıyorum. Ülkemizde aynı zamanda çağdaş bankacılığın öncüsü olan İş Bankasının bu alandaki faaliyetlerinin de izini sürmemizi sağlayacak olan Müzenin ziyaretçileri için değerli bir kaynak olacağını ve Ankaranın kültür-sanat hayatına yeni bir renk katacağını düşünüyorum diye konuştu.

Orjinal Olarak Korunan Tarihi Alanlar Sanat Galarisi Sergi Salonları

Ankara Ulusta müzeye dönüştürülen tarihi binanın bodrum katındaki kiralık kasa bölümü ile giriş ve birinci katlarında orijinal olarak korunan özel tarihi alanlar ziyarete açıldı. Zemin ve birinci katlarda ayrıca Bankanın iktisadi bağımsızlık tarihine dair koleksiyonunda yer alan fotoğraf belge obje ve filmler sergileniyor. İkinci katta Bankanın iletişim faaliyetlerini ve toplumsal katkılarını anlatan Türkiye İş Bankası İftiharla Sunar başlıklı kalıcı bir sergi kurgusu yer alıyor.

Müzede bir sanat galerisi ve geçici sergi salonu da bulunuyor. Sanat galerisindeki ressam Mevlüt Akyıldızın sergisi 31 Ağustosa kadar gezilebilir.

Geçici sergi salonu ise bir ayağı İstanbulda açılan Milli Mücadelenin 100. yılında İstiklâl sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi yılsonuna kadar açık kalacak.

Atatürk'in Misafir Edildiği Salon Da Görülebilir

Tarihi bina İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından 1929 yılında İş Bankasının 3. Genel Müdürlüğü olarak inşa edildi. Atatürkün Çankaya Köşkündeki çalışma odasını da tasarlayan Selahattin Refik Sırmalı tarafından dekorasyonu yapılan 90 yıllık tarihi bina hizmete açıldığı ilk günlerden itibaren Ankaranın simge yapıları arasında yer aldı.

22 Ekim 1929 tarihinde Atatürkün misafir edildiği orijinaline uygun şekilde korunan İdare Meclisi Salonu da Müzede izleyiciye açıldı. Atatürkün ziyareti sırasında çekilen fotoğraftan Kurt Bullent tarafından Müze için yapılan bir yağlıboya tablo ile Atatürkün Bankanın İskenderiye Şubesine hitaben imzaladığı Weinberg tablosu da sergileniyor.

Erken Cumhuriyet dönemi mimarisinin günümüze ulaşmış en önemli örneklerinden biri olan tarihi binada Batı ve Osmanlı mimarisi ile Art Nouveau ve Neo Rönesans akımlarının izleri dikkat çekiyor.

İstanbul Eminönünde 2007 yılında açılan ve 1 milyon 250 bini aşkın ziyaretçiye ulaşan Türkiye İş Bankası Müzesi deneyimi ile İktisadi Bağımsızlık Müzesinin hayata geçirilmesinde büyük katkılar sağladı.

Müze tasarımını Burçak Madranın grafik tasarımını Emre Senanın danışmanlığını Prof. Dr. Zafer Toprakın üstlendiği Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi pazartesi günleri hariç her gün 10.00 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.