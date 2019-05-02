Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:41 TSİ- Spor G: Bugün 17:44 TSİ

Hentbolcular Madalyasını Başkan Şimşek'e Sundu

Gölbaşı Belediyespor Kadınlar Hentbol takımı madalyasını Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e sundu.

Hentbolcular Madalyasını Başkan Şimşek'e Sundu mask
Hentbolcular Madalyasını Başkan Şimşek'e Sundu mask
Haber albümü için resme tıklayın

Denizli’de düzenlenen Göksel Erdoğan Sezonu Kadınlar 2. Ligi play-off finallerinde Gölbaşı Belediyespor, averajla ikinci olarak mutlu sona ulaştı.

Play-Off finallerinde averajla ikinci olan Gölbaşı Belediyespor, ikincilik madalyasını Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e sundu. İkincilik madalyaları ile Gölbaşı Belediyesi'ne gelen hentbolcular, Başkan Şimşek'i makamında ziyaret etti. Takım antrenörü İbrahim Akçay, Şimşek'e ikincilik madalyası ve plaketi takdim etti.

"Hep Birlikte Daha Büyük Başarılara İmza Atacağız''

Gölbaşı Belediyespor Kadınlar Hentbol Takımı’nı ve teknik ekibini başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Ramazan Şimşek, "Hentbolcularımız büyük bir başarıya imza atarak bizleri gururlandırdılar. Oyuncularımızı tek tek tebrik ediyorum. Gölbaşı Belediyesi olarak her spora olduğu gibi hentbola da gereken desteği vereceğiz. İnşallah hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız" diye konuştu. Takım antrenörü İbrahim Akçay ise, " Play-Off’lara kadar çok başarılı geldik. Play-Off’larda da iyi mücadele ettik. 5 golle şampiyonluğu kaçırdık. Ancak hedefimize ulaştığımız için mutluyuz. 1. Lig'de daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:
# İLGİNÇ HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 17:41 TSİ Ankara/ Gölbaşi- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Buket Kaya Avrupa Şampiyonu Oldu mask
Buket Kaya Avrupa Şampiyonu Oldu
Osmanlıspor Hazırlıklarını Sürdürdü mask
Osmanlıspor Hazırlıklarını Sürdürdü
Osmanlıspor, Afjet Afyonspor hazırlıkları başladı mask
Osmanlıspor, Afjet Afyonspor hazırlıkları başladı
Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusu Anketi Detayları mask
Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusu Anketi Detayları
Gençlerbirliği Süper Lig İçin Gün Sayıyor! mask
Gençlerbirliği Süper Lig İçin Gün Sayıyor!
Spor Toto 1. Lig'de Heyecan Dorukta mask
Spor Toto 1. Lig'de Heyecan Dorukta
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Helikopter MİLDAR, Yeni Versiyonuyla İlk Kez IDEF'19'da mask
Helikopter MİLDAR, Yeni Versiyonuyla İlk Kez IDEF'19'da
Maaşlara Enflasyon Zammı Yolda - İşte Zam Oranları mask
Maaşlara Enflasyon Zammı Yolda - İşte Zam Oranları
Son Dakika : Sevilen Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti mask
Son Dakika : Sevilen Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti
Altay T1, BMC Tarafından IDEF'19'da Sergilenecek mask
Altay T1, BMC Tarafından IDEF'19'da Sergilenecek
Pekcan'ın Katılımıyla "Pazarcı Esnafı Eğitim Programı" Eğitim Toplantısı Gerçekleşti mask
Pekcan'ın Katılımıyla "Pazarcı Esnafı Eğitim Programı" Eğitim Toplantısı Gerçekleşti
Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Olağan Kongresini Yaptı mask
Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Olağan Kongresini Yaptı

GALERİ

Çarpışma 20. Bölüm 2. Fragman Yayınlandı! mask
Çarpışma 20. Bölüm 2. Fragman Yayınlandı!
Kanuni Sultan Süleyman Kimdir? mask
Kanuni Sultan Süleyman Kimdir?
Burak Özçivit Kimdir? mask
Burak Özçivit Kimdir?
Ezgi Mola Kimdir? mask
Ezgi Mola Kimdir?
Ege Denizi’nde can pazarı mask
Ege Denizi’nde can pazarı
Nutuk'a dikkat çekmek İçin Selanik'e yürüyor mask
Nutuk'a dikkat çekmek İçin Selanik'e yürüyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL