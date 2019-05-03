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Yurtta ve Ankara'dan hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Yurtta ve Ankara'dan hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Trakya ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara Hava Durumu

Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

  • İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 21
  • İzmir: Az bulutlu 25

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

    • Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 22
    • Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. sabah saatlerinde sis olayı bekleniyor. 

(İHA)

Bugün 08:56 TSİ İHA Ankara- Yaşam

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