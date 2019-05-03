Floralfest 3-5 Mayıs Tarihlerinde Armada'da Başlıyor

Doğa ile yaratıcılığın çiçeklerin büyüleyici renkleriyle tasarımın buluştuğu Floralfest Türkiye'nin en yaratıcı çiçek tasarımcılarını ve butik çiçekçilerini bir araya getirmeye devam ediyor.

Armadanın mis kokulu rengarenk bir dünyaya dönüşeceği Floralfestte 35'den fazla butik çiçekçi konsept bahçeler ve tasarımcı stantları yer alacak. Özel atölyeler canlı çiçek performansları ve gün boyu canlı müzik ile dopdolu etkinliklerinde olacağı festivalde çiçek ve buket trendleri yakından takip edilecek.

4 Mayıs akşamı festival kapsamında Ahırkapı Roman Orkestrasının katılımıyla gerçekleşecek baharın habercisi Hıdırellez kutlaması ile tam anlamıyla bahar çiçekler ve dileklerle karşılanacak.

3 Gün Boyunca Çiçek Dolu Atölyeler

Mayıs ayının ilk haftası gerçekleşecek festivalin atölye programını Kendin Yap mottosu oluşturuyor. Atölye programında bahçe ve ev dekorasyonunu sevenler için ilham alabilecekleri aranjman atölyelerinin yeni evlenecek çiftler için düğün teması ve gelinliğe uygun buket seçmenin püf noktalarının konuşulacağı söyleşiler gerçekleşecek.

Festival boyunca yapılacak etkinliklerin detayları [http://www.floralfest.com.tr/]www.floralfest.com.tr [http://www.floralfest.com.tr] adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

DİĞER FESTİVAL DETAYLARI:

YER: Armada AVM- Açık Otopark

TARIH: 3-4-5 Mayıs

ETKINLIK SAATI: 11.00 18.00

BILET FIYATLARI:

KOMBINE: 40 TL

GÜNLÜK: 15 TL

FESTIVALIN BILETLERI BILETIXTE

http://www.biletix.com/etkinlik-grup/194882663/TURKIYE/tr