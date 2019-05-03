2019 ALES’in Yapılacağı Gün, Nüfus Müdürlüklerinin Açık Olacağına İlişkin Basın Duyurusu
05 Mayıs 2019 Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2019-ALES/1) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında “Sınava Giriş Belgesi” ile iki fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya ve Keçiören İlçe Nüfus Müdürlükleri 05.05.2019 Pazar günü 07.00 - 10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.ankara.gov.tr/2019-alesin-yapilacagi-gun-nufus-mudurluklerinin-acik-olacagina-iliskin-basin-duyurusu
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz