2019 ALES’in Yapılacağı Gün, Nüfus Müdürlüklerinin Açık Olacağına İlişkin Basın Duyurusu

05 Mayıs 2019 Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2019-ALES/1) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında “Sınava Giriş Belgesi” ile iki fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya ve Keçiören İlçe Nüfus Müdürlükleri 05.05.2019 Pazar günü 07.00 - 10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

http://www.ankara.gov.tr/2019-alesin-yapilacagi-gun-nufus-mudurluklerinin-acik-olacagina-iliskin-basin-duyurusu