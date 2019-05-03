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Gordion Yarı Maratonu 5 Mayıs'ta Polatlı'da Gerçekleşecek

Frig Medeniyetinin Başkenti Gordionun UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesine alınması amacıyla düzenlenen 2. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu 5 Mayısta Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilecek.

Gordion Yarı Maratonu 5 Mayıs'ta Polatlı'da Gerçekleşecek mask
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Konuyla ilgili açıklama yapan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya spora tarihe doğaya meraklı herkesi 3 -5 Mayıs tarihlerinde Türkiye Atletizm Federasyonuyla birlikte gerçekleştirecekleri Uluslararası Gordion Yarı Maratonuna katılmaya davet etti.

Başkan Yıldızkaya Uluslararası Gordion Yarı Maratonunu 3 - 5 Mayıs 2019 tarihleri arasında yan etkinlikleri ile bir spor festivali şeklinde gerçekleştireceğiz. Şehrimizin tanınırlığını artıracak Gordionun UNESCO Dünya Mirası Listesine alınmasına katkı sunacaktır. İfadelerini kullandı. Polatlının Yassıhöyük Mahallesinde 2'incisi düzenlenen Gordion Yarı Maratonuna 471 erkek 240'ı bayan olmak üzere 711 kişi başvurdu.

Ankara ve Polatlı'da 3 gün gerçekleştirilecek etkinlikte 3 Mayıs Cuma günü Ankamallde yarış kitleri dağıtılacak ve makarna partisi düzenlenecek. Polatlı Cumhuriyet Meydanında 4 Mayıs Cumartesi günü 5 metre Bebekler Yarışı: Bebek Gordios 124 Metre Tümülüs Çocuklar yarışları gerçekleştirilecek. Yassıhöyük Mahallesi Gordion Tarihi Alanında ise 5 Mayıs Pazar günü Gordion Yarı Maratonu gerçekleştirilecek. Etkinlikte 21K 10K genel klasman bayan - erkek her yaş grubu yarışları yapılacak. Yarışmada derece alanlara 3 bin TL ile 500 TL arasında toplam 103 bin 500 Türk Lirası ödül verilecek. Ayrıca Cumartesi günü Polatlı Cumhuriyet Meydanı ve yarışın yapılacağı Yassıhöyük Mahallesinde Fresh Grubu ile yerel sanatçılar sahne alacak.

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Bugün 09:30 TSİ Ankara/ Polatli- Etkinlik

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