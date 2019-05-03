ANKAmall’da 4. LEGO® Store Mağazası Açıldı

LEGO® Store kapılarını Ankaralı oyun tutkunlarına açtı

Ankara’nın ilk ve tek LEGO® Store’unda eğlence başladı. Türkiye’nin 4. LEGO® Store mağazası Ankara’nın en büyük alışveriş merkezi ANKAmall’da 26 Nisan’da hizmete girdi. Kapsamlı ürün yelpazesiyle her yaştan LEGO® hayranının ilgisini çeken mağaza, oyun meraklılarına unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor.

Türkiye’deki LEGO® Store mağazalarının en büyüğü olan ve ziyaretçilerin keyifli zaman geçirmesi için özel olarak tasarlanan yeni LEGO® Store ANKAmall’un -1. katında hizmete girdi. Ziyaretçiler, LEGO Store’un ilgi çekici atmosferi ve açılışa özel sürprizleriyle hem eğlendiler hem de LEGO®’nun özel koleksiyonlarıyla tanışma fırsatı yakaladılar.