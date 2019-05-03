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Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi İlk Taksit Ödemeleri: 31 Mayıs

Belediyelere ödenmesi gereken 2019 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ilk taksit ödemelerinde son günü 31 Mayıs. Çankaya Belediyesi, vatandaşların gecikme faizi yüküyle karşılaşmaması için zamanında ödeme çağrısında bulundu. 

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi İlk Taksit Ödemeleri: 31 Mayıs mask
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi İlk Taksit Ödemeleri: 31 Mayıs mask
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Çankaya Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerine, 2019 yılı ilk taksiti son ödeme gününün 31 Mayıs olduğunu hatırlattı. Belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerini ödemede vatandaşların faizle karşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihi kaçırmadan ödemeleri konusunda uyarıda bulunan Çankaya Belediyesi, vatandaşlara banka ve belediyenin internet sayfasından online vezne yoluyla da ödeme imkanı sunuyor. Çankaya Belediyesi, vergilerini ödeyecek vatandaşlara mesai saatlerinde Belediye’ye ait 8 farklı noktada, internet üzerinden ve bankalar aracılığıyla ödeme yapma kolaylığı sağlıyor.

HALKBANK, DENİZBANK VE AKBANK’TAN ÖDEME

Halkbank, Denizbank ve Akbank şubelerinden vergilerini ödeyebilecek Çankayalı mükellefler, belediyenin resmi internet sayfasında https://ebelediye.cankaya.bel.tr linkinden de ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Çankaya Belediyesine bağlı tahsilat şubelerinin adres ve telefonları ise şöyle:

Merkez: Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay 458 89 00

Dikmen Tahsilat Bürosu: İlke Cad. No:1 Sokullu Çankaya Evi içi – 481 21 36

Yıldız Tahsilat Bürosu: Çankaya Yıldız Mah. Artım Sok. Yıldız Semt Pazarı İçi - 441 66 54

Emek Tahsilat Bürosu: Emek Mah. 28. Cad. No:2 Semt Pazarı İçi - 215 76 99

Küçükesat: Esat Cad. No: 44 Çankaya Tapu İçi – 231 88 64

Küçükesat: Bülbülderesi Caddesi Esat Çankaya Evi içi

Çayyolu Tahsilat Bürosu: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı Özçelik İş Merkezi No:94 Kat 4 - 235 93 87

Yüzüncü Yıl Tahsilat Bürosu: 1516. Cad. Kapalı Pazaryeri içi -284 83 70

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