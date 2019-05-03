Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:50 TSİ- Etkinlik G: Bugün 09:52 TSİ

Zeynep Mansur 3. Uluslararası Sanat Festivalinde Tuval Başına Geçti

Sanatseverlerle buluşmaya devam eden 3. Uluslararası Sanat Festivali ünlü isimleri ağırlıyor. Sahne performansı ile birçok kişinin sevgisini kazanan Zeynep Mansur festivali ziyaret ederek tuval başına geçti.

Zeynep Mansur 3. Uluslararası Sanat Festivalinde Tuval Başına Geçti mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiyede sanatın geniş kitleler tarafından sevilmesini ve gelişmesini sağlamak amacıyla Bilkent Centerda düzenlenen 3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivalini ziyaret eden Zeynep Mansur resim yapmaya başladığını iletti. Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Mansur Sezen Aksu şarkılarının yer aldığı bir konser projesiyle sevenlerimin karşısında olacağım. Bu proje için 20 yıllık saçlarımı değiştirdim. Radikal bir karar oldu ama yeni saçıma çok alıştım dedi.

Festivale Yoğun İlgi

5 Mayısa kadar Bilkent Centerda devam eden 3. Uluslararası Sanat Festivali dolu dolu programıyla sanat tutkunlarıyla buluşuyor. Atölye çalışmalarından özel performanslara müzik dinletilerinden dans gösterilerine kadar birçok farklı etkinlik sanatseverlerle interaktif bir şekilde sürüyor.Ukrayna İspanya Kuveyt Yunanistan Umman İran Makedonya Gürcistan gibi dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların yanı sıra Türkiyeden de birçok resim ve heykel sanatçısının bulunduğu festivale sanatseverlerin ilgisi ise oldukça yoğun.

Radikal Bir Karar Oldu

Festivalde sanatçı dostlarını ziyaret eden ünlü sanatçı Zeynep Mansur da tuval başına geçti. Sanatçı dostlarının sayesinde resim yapmaya başladığını ve her geçen gün bu alanda kendini geliştirdiğini ifade eden Mansur Ailem Ankarada yaşıyor ve buraya sık sık geliyorum. Son olarak sanat festivali yapıldığı haberi alınca yoğun iş temposundan fırsat yaratıp geldim. Gençliğimi yaşadığım bu şehirde sanatın değer gördüğüne şahit olmak beni son derece mutlu ediyor dedi. Yeni sezon projeleri hakkında da konuşan Mansur Sezen Aksu şarkılarının yer aldığı bir konser programı hazırladım. Ramazandan sonra İstanbul Ankara ve İzmirin içinde yer alacağı konser serisi başlayacak. Bu proje için 20 yıllık saçlarımı değiştirdim diye konuştu. Kendimle ilgili yenilik yapmak istiyordum diyen ünlü isim 20 yıldır sarışındım. Yeni imajımla sahneye çıktığımda insanlar çok şaşırdı ve çok beğendi. Beğenmedim diyenle karşılaşmadım. Yeni saçıma kendimde çok alıştım. Radikal bir karar oldu ama çok memnunum ifadelerini kullandı.

EĞİTİME ANLAMLI DESTEK

3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali kapsamında TEV yararına 3 Mayısta bir müzayede düzenlenecek. Müzayedeye eser bağışlayanlar arasında Hikmet Çetinkaya Serap Fertelli Çağatay Gökmen Neşe Üçer İsmet Birsel Şermin Hatay Savaşçı koleksiyonu Nihat Evren Derman RC bağışı Nusret Dökmeci Demir Gürel Erdoğan Seçil Mehmet Arpacık Mehmet Şafak bağışı Yuliya Ergene Boris Radenko Nermin Alpar ve Suna Özkalan gibi sanatçılar yer alıyor. Eserler saat 18:30-19:00 arasında sanatçılar ve sanatseverlerin de katılımıyla satışa sunulacak. Elde edilen gelirin tamamı Türk Eğitim Vakfına bağışlanarak RC Müzayede iş birliğinde üniversitelerin güzel sanatlar ve mimarlık fakültelerinde okuyan öğrencilere burs sağlamak amacıyla kullanılacak.

# KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 09:50 TSİ Ankara/ Çankaya- Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Nil Karaibrahimgil Rengarenk Sahnesini DasDas'a Taşıdı mask
Nil Karaibrahimgil Rengarenk Sahnesini DasDas'a Taşıdı
14. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Başladı mask
14. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Başladı
Polat ve Köse Miniklerinin Öğrencilerin Yılsonu Programına Katıldı mask
Polat ve Köse Miniklerinin Öğrencilerin Yılsonu Programına Katıldı
Zeynep Mansur 3. Uluslararası Sanat Festivalinde Tuval Başına Geçti mask
Zeynep Mansur 3. Uluslararası Sanat Festivalinde Tuval Başına Geçti
ANKAmall’da 4. LEGO® Store Mağazası Açıldı mask
ANKAmall’da 4. LEGO® Store Mağazası Açıldı
Gordion Yarı Maratonu 5 Mayıs'ta Polatlı'da Gerçekleşecek mask
Gordion Yarı Maratonu 5 Mayıs'ta Polatlı'da Gerçekleşecek
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Helikopter MİLDAR, Yeni Versiyonuyla İlk Kez IDEF'19'da mask
Helikopter MİLDAR, Yeni Versiyonuyla İlk Kez IDEF'19'da
Son Dakika : Sevilen Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti mask
Son Dakika : Sevilen Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti
Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusu Anketi Detayları mask
Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusu Anketi Detayları
YSK’da Süreç Sona Yaklaşıyor mask
YSK’da Süreç Sona Yaklaşıyor
Bakan Selçuk: '7'nci Aile Şurası' 2-3 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak mask
Bakan Selçuk: '7'nci Aile Şurası' 2-3 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak
Fatih Terim: “Önemli bir avantajı yitirdik” mask
Fatih Terim: “Önemli bir avantajı yitirdik”

GALERİ

Ivana Sert Kimdir? mask
Ivana Sert Kimdir?
Alp Kırşan Kimdir? mask
Alp Kırşan Kimdir?
Ertuğrul Gazi Kimdir? mask
Ertuğrul Gazi Kimdir?
Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri mask
Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri
Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı mask
Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı
Çarpışma 20. Bölüm 2. Fragman Yayınlandı! mask
Çarpışma 20. Bölüm 2. Fragman Yayınlandı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL