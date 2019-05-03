Zeynep Mansur 3. Uluslararası Sanat Festivalinde Tuval Başına Geçti

Türkiyede sanatın geniş kitleler tarafından sevilmesini ve gelişmesini sağlamak amacıyla Bilkent Centerda düzenlenen 3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivalini ziyaret eden Zeynep Mansur resim yapmaya başladığını iletti. Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Mansur Sezen Aksu şarkılarının yer aldığı bir konser projesiyle sevenlerimin karşısında olacağım. Bu proje için 20 yıllık saçlarımı değiştirdim. Radikal bir karar oldu ama yeni saçıma çok alıştım dedi.

Festivale Yoğun İlgi

5 Mayısa kadar Bilkent Centerda devam eden 3. Uluslararası Sanat Festivali dolu dolu programıyla sanat tutkunlarıyla buluşuyor. Atölye çalışmalarından özel performanslara müzik dinletilerinden dans gösterilerine kadar birçok farklı etkinlik sanatseverlerle interaktif bir şekilde sürüyor.Ukrayna İspanya Kuveyt Yunanistan Umman İran Makedonya Gürcistan gibi dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların yanı sıra Türkiyeden de birçok resim ve heykel sanatçısının bulunduğu festivale sanatseverlerin ilgisi ise oldukça yoğun.

Radikal Bir Karar Oldu

Festivalde sanatçı dostlarını ziyaret eden ünlü sanatçı Zeynep Mansur da tuval başına geçti. Sanatçı dostlarının sayesinde resim yapmaya başladığını ve her geçen gün bu alanda kendini geliştirdiğini ifade eden Mansur Ailem Ankarada yaşıyor ve buraya sık sık geliyorum. Son olarak sanat festivali yapıldığı haberi alınca yoğun iş temposundan fırsat yaratıp geldim. Gençliğimi yaşadığım bu şehirde sanatın değer gördüğüne şahit olmak beni son derece mutlu ediyor dedi. Yeni sezon projeleri hakkında da konuşan Mansur Sezen Aksu şarkılarının yer aldığı bir konser programı hazırladım. Ramazandan sonra İstanbul Ankara ve İzmirin içinde yer alacağı konser serisi başlayacak. Bu proje için 20 yıllık saçlarımı değiştirdim diye konuştu. Kendimle ilgili yenilik yapmak istiyordum diyen ünlü isim 20 yıldır sarışındım. Yeni imajımla sahneye çıktığımda insanlar çok şaşırdı ve çok beğendi. Beğenmedim diyenle karşılaşmadım. Yeni saçıma kendimde çok alıştım. Radikal bir karar oldu ama çok memnunum ifadelerini kullandı.

EĞİTİME ANLAMLI DESTEK

3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali kapsamında TEV yararına 3 Mayısta bir müzayede düzenlenecek. Müzayedeye eser bağışlayanlar arasında Hikmet Çetinkaya Serap Fertelli Çağatay Gökmen Neşe Üçer İsmet Birsel Şermin Hatay Savaşçı koleksiyonu Nihat Evren Derman RC bağışı Nusret Dökmeci Demir Gürel Erdoğan Seçil Mehmet Arpacık Mehmet Şafak bağışı Yuliya Ergene Boris Radenko Nermin Alpar ve Suna Özkalan gibi sanatçılar yer alıyor. Eserler saat 18:30-19:00 arasında sanatçılar ve sanatseverlerin de katılımıyla satışa sunulacak. Elde edilen gelirin tamamı Türk Eğitim Vakfına bağışlanarak RC Müzayede iş birliğinde üniversitelerin güzel sanatlar ve mimarlık fakültelerinde okuyan öğrencilere burs sağlamak amacıyla kullanılacak.