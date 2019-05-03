Anadolu’nun Şehirleri Keçiören’de Buluşmaya Hazırlanıyor

Altınok, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarının verileceği Ramazan etkinliklerimizde 15 hemşehri derneği ile Anadolu kültürünü tanıtırken, Ramazan’ın maneviyatını da yaşatacaklarını dile getirdi.

Kalaba Kent Meydanında Ramazan boyunca sürecek etkinliklere Ankara, Kırıkkale, Konya, Kırşehir, Bolu, Samsun, Çankırı, Çorum, Nevşehir, Elazığ, Erzurum, Kars –Ardahan-Iğdır, Erzincan, Yozgat, Kar-Der Hemşehri Dernekleri katılırken, Kadir Gecesinde de Keçiören Müftülüğü özel bir program yapacak.

Ramazan’ın ilk günü Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin’in sahne alacağı konserle başlarken daha sonraki günlerde bestekâr ve ses sanatçısı Murat Emirhan ile ses sanatçıları Ensar Kardeşler, Adem Karabey, Ender Tekin, Hakan Çolak, İbrahim Çuşan, Hasan Özer, Savaş Talha, Kemal Faruk, Ali Toprak, Hakan Çolak, Fatih Çalımlı’nın da sahne alacağı ilahi konserleriyle devam edecek.

KÜLTÜR EVLERİNDE ANADOLU’NUN İLLERİ TANITILACAK

Dernekler, Belediye karşısındaki Kalaba Kent Meydanı’ndaki etkinlik alanında 35 metrekare alana kurulacak 2 hemşehri evinde 3 gün boyunca yöresine ve iline ait tanıtım yaparak, 1 geceyi de folklor gösterilerine ve yöresel sanatçıların sahne almasına ayıracak.

Kalaba Kent Meydanında her gün saat 21.30’da çocuklara özel orta oyunu ile başlayacak etkinlikler de Ramazan boyunca saat 22.30’dan itibaren ise hemşehri derneklerinin kültür gecesi, ilahi konserleri, semazen gösterileri sahnedeki yerini alacak. Satış stantlarının da kurulacağı etkinlik alanında Osmanlı macunu, şerbetçiler geleneksel lezzetleri sunarak eski Ramazan coşkuları Keçiören’de yaşanacak. Ayrıca Keçiören Belediyesine ait Deniz Dünyası Ramazan’a özel sabah 09.00’da açılarak 23.00’da kapanacak.

ALTINOK, ETKİNLİKLERE TÜM VATANDAŞLARI DAVET ETTİ

Hemşehri dernekleri temsilcileri ile yapılan toplantının ardından Ramazan hazırlıklarının tüm hızla sürdüğüne vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiörenlilerin her gece başka bir ilimizin sanatçıları, sahne gösterileri, eserleri, yemekleri, yöresel kıyafetleri ve özgün kültürlerini tanıma imkânı bulacaklarını belirtti. Altınok, “Gönül köprüleri kuracak, unutulmaz bir Ramazan yaşatacağız. Tanıtım stantlarımızda Anadolu’muzun güzide şehirleri kültürel değerlerini tanıtma ve Keçiörenlilerle buluşma fırsatı yakalarken, satış stantlarımız da kazancın, bereketin simgesi olacak. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde bir Ramazan'ı hep birlikte idrak edeceğiz. Vatandaşlarımızı Ramazan boyunca her akşam iftar sonrası etkinlik alanımıza bekliyoruz" diye konuştu.