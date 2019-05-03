Mamak’ta Camiler Ramazan Ayına Hazırlanıyor

Mamak’ta camiler Ramazan’a hazır

Mamak Belediyesi, Ramazan Ayı öncesi camilerde genel temizlik çalışmalarına hız verdi. İlçede bulunan ibadethanelerin periyodik bakımlarının yapıldığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ramazan temizliğine ayrı bir önem verdiklerini söyledi. İhtiyaca göre ıslak ve kuru temizliğin yapıldığı cami ve mescitlerde sanayi tipi makinelerle, özel olarak hazırlanmış deterjanlı suyla temizlik yapılıyor. Cami halıları deterjanlı suyla yıkanırken; pencereler, kapılar, camlar ve duvarlar da siliniyor.

Özveri ile çalışıyoruz

Camilerin temizliğinin yıl boyunca devam ettiğini ifade eden Başkan Köse, “İlçe genelinde vatandaşlarımızın Ramazan Ayı’nı huzur içerisinde geçirmeleri için her türlü çalışmayı büyük bir özveriyle devam ettiriyoruz. Bunlardan biride ibadethanelerimizin temizliği. Ramazan Ayı öncesinde camilerimizde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyoruz” dedi.