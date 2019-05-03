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Polat ve Köse Miniklerinin Öğrencilerin Yılsonu Programına Katıldı

Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Merkez Camii 4-6 yaş Kur’an Kursu minik öğrencilerinin yılsonu programına katıldı.

Polat ve Köse Miniklerinin Öğrencilerin Yılsonu Programına Katıldı mask
Polat ve Köse Miniklerinin Öğrencilerin Yılsonu Programına Katıldı mask
Polat ve Köse Miniklerinin Öğrencilerin Yılsonu Programına Katıldı mask
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Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Merkez Camii 4-6 yaş Kur’an Kursu minik öğrencilerinin yılsonu programına katıldı. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Polat ve Köse’nin yanı sıra Mamak İlçe Müftüsü Ramazan Ilıkkan ve veliler katıldı. Emeği geçen kurs öğreticilerine teşekkür eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Çocuklarımız üzerinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Hatim indiren minikler ödüllendirildi

Öğrenciler, hazırladıkları gösteriler ve okudukları ilahiler ile izleyenlere coşku dolu anlar yaşattı. Yoğun ilgi gören programda, öğrencilerin sergilediği etkinlikler sonrası Kur’anı Kerim’i hatmeden minik öğrencilere ödülleri verildi. Geleceği teminat altına alma konusunda çocuklara gerekli eğitimlerin verilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Köse, “Biz geleceğimizi teminat altına alma konusunda eğer çocuklarımıza gerekli eğitimi verebiliyorsak, gerekli milli manevi değerleri bilen evlatlar olarak yetiştirebiliyorsak ne mutlu bize. Geleceğimizi güvence altına almışız demektir. Onlara gece gündüz demeden eğitim veren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Bugün 10:11 TSİ Ankara/ Mamak- Etkinlik

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