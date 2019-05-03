Sincan'da Ramazan Ayı Öncesi Denetim

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki fırınlar ile tatlı, pasta ve börek imalathaneleri ve satış yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. İşletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, gıdaların hem üretim hem de satış noktasında uygun hijyenik koşullarda vatandaşlara ulaştırılması, gramaj ve etiket yönünden uygunlukları gibi hususları kontrol etti.

TEK TEK BAKILDI

Üretim ve satış noktalarının denetlendiği çalışmalarda genel temizlik, boya-badana, personel kılık ve kıyafetleri, hijyen eğitim belgeleri, üretimde kullanılan mamullerin son kullanım tarihleri, yangın söndürme cihazları ve belgeleri, esnaf kontrol defterleri gibi detaylar Zabıta ekiplerince tek tek incelendi.

EKSİKLİĞİ TESPİT EDİLEN İŞ YERİ SAHİPLERİ UYARILDI.

Ekipler, denetimlerin sonunda sağlık ve hijyen konusunda esnafların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yapılan denetimlerin sadece Ramazan ayına özel değil, rutin ve genel denetimler olmak üzere vatandaşlara güvenilir gıda ulaştırmak için belirli periyotlar halinde devam ettiğini belirtti.