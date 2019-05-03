Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:41 TSİ- Gündem G: Bugün 10:48 TSİ

Altınok'tan uyuşturucuyla Mücadeleye Tam Destek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hayırlı olsun ziyareti kapsamında makamına gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcıları Soner Yıldırım ve Mohaç Levent ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Celal Özgür Öz’ü misafir etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok mask
Büyütmek için resme tıklayın

ALTINOK’TAN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYE TAM DESTEK


ALTINOK: UYUŞTURUCUYLA TOPYEKÛN MÜCADELE EDECEĞİZ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hayırlı olsun ziyareti kapsamında makamına gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcıları Soner Yıldırım ve Mohaç Levent ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Celal Özgür Öz’ü misafir etti. Uyuşturucuyla mücadele konusunda Keçiören’de yürütülecek her türlü faaliyette emniyet birimlerine destek vereceklerini kaydeden Altınok, “Devletimizle, emniyet birimlerimizle, yargımızla el ele vererek uyuşturucu madde kullanımına ve bağımlılığına karşı savaşımız topyekûn devam edecek” dedi.

TEDAVİ KONUSUNDA KOORDİNASYON SAĞLAMAYA HAZIRIZ

Adaylık sürecinde en önemli vaatlerinden biri uyuşturucuyla mücadele olan Başkan Altınok, hayırlı olsun ziyareti için gelen EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcıları Soner Yıldırım ve Mohaç Levent’in yanı sıra Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Celal Özgür Öz’le uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığıyla mücadele konusunda istişarelerde bulundu. Altınok, “Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) ve özel kliniklerde maddi yükümlülüğü belediyemize ait olmak suretiyle tedavi konusunda koordinasyon sağlamaya hazırız” dedi.

Altınok şu ifadeleri kullandı:
“Uyuşturucu kullanımı, toplum sağlığını tehdit eden ciddi bir sorundur. Ayrıca toplumun sosyal refahını ve iç huzurunu bozmak gibi çeşitli suçları da beraberinde getirir. Uyuşturucuyla mücadelede, kurumlarımızın yanı sıra her bir vatandaşımızın ayrı ayrı sorumluluğu vardır. Cinayetlerin, saldırıların, tecavüzlerin oranını azaltmak istiyorsak, bu vakaları bir problem olarak görüyorsak herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. İçişleri Bakanlığımızın uyuşturucuyla mücadele konusunda ciddi adımları olduğunu ve olumlu neticeler alındığını biliyoruz. Bizlerde devletimizle, emniyet birimlerimizle, yargımızla el ele vererek uyuşturucu madde kullanımına ve bağımlılığına karşı savaşımızı topyekûn devam ettireceğiz.”
UYUŞTURUCUYLA MODERN YÖNTEMLERLE MÜCADELEDE
Ziyaretteki sohbette, Altınok’a, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının uyuşturucu suçlarıyla mücadeleyi uzman kişilerden faydalanarak ve şeffaf yöntemlerle yürüttüğü ifade edildi. Aynı zamanda yerel yönetimlerin vereceği desteklerin uyuşturucuyla mücadelede önemli olduğu belirtildi. Modern, gelişmiş ve sürekli yenilenen lojistik ve teknik altyapı ile vatandaşların huzur ve güven içerisinde olması için narkotik ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünün de altı çizildi.​

# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 10:41 TSİ Ankara/ Keçiören- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Avrupa’da çare bulamadı, İstanbul’da sağlığına kavuştu mask
Avrupa’da çare bulamadı, İstanbul’da sağlığına kavuştu
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi İlk Taksit Ödemeleri: 31 Mayıs mask
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi İlk Taksit Ödemeleri: 31 Mayıs
Yenimahalle’nin 2019 Asfalt Hedefi 100 Bin Ton mask
Yenimahalle’nin 2019 Asfalt Hedefi 100 Bin Ton
Başkan Yavaş'a Polatlı Ticaret Odası'nda Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Başkan Yavaş'a Polatlı Ticaret Odası'nda Hayırlı Olsun Ziyareti
Bakan Koca: Türkiye'nin Beslenme Haritasını Çıkarıyoruz mask
Bakan Koca: Türkiye'nin Beslenme Haritasını Çıkarıyoruz
Dikkat! Ankara'da yarın bu yollar kapalı mask
Dikkat! Ankara'da yarın bu yollar kapalı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Helikopter MİLDAR, Yeni Versiyonuyla İlk Kez IDEF'19'da mask
Helikopter MİLDAR, Yeni Versiyonuyla İlk Kez IDEF'19'da
Son Dakika : Sevilen Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti mask
Son Dakika : Sevilen Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti
Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusu Anketi Detayları mask
Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusu Anketi Detayları
YSK’da Süreç Sona Yaklaşıyor mask
YSK’da Süreç Sona Yaklaşıyor
Bakan Selçuk: '7'nci Aile Şurası' 2-3 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak mask
Bakan Selçuk: '7'nci Aile Şurası' 2-3 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak
Fatih Terim: “Önemli bir avantajı yitirdik” mask
Fatih Terim: “Önemli bir avantajı yitirdik”

GALERİ

Ivana Sert Kimdir? mask
Ivana Sert Kimdir?
Alp Kırşan Kimdir? mask
Alp Kırşan Kimdir?
Ertuğrul Gazi Kimdir? mask
Ertuğrul Gazi Kimdir?
Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri mask
Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri
Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı mask
Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı
Çarpışma 20. Bölüm 2. Fragman Yayınlandı! mask
Çarpışma 20. Bölüm 2. Fragman Yayınlandı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL