Gölbaşı Belediyesi’nde 'Sıfır Atık' projesi

Türkiye genelinde çöp ayrıştırma ve atıkların ekonomiye geri dönüşümünü sağlamak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır Atık' projesi, Gölbaşı Belediyesi’nde uygulanmaya başlandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile proje kapsamında, belediye ana hizmet binası, temizlik işleri, park bahçeler ve fen işleri hizmet birimleri içerisinde personelin kolay ulaşabileceği yerlere 6‘lı(metal, kâğıt, plastik, cam, organik ve geri dönüşemeyen atıklar) atık kutuları yerleştirildi. Koridorlardan toplanan atıkların biriktirilmesi için ise ana hizmet binasında geçici atık getirme merkezi oluşturuldu.

İSRAFLA MÜCADELE ÇAĞRISI

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ‘Sıfır Atık’ projesinin önemine değinirken vatandaşları da projeye destek vermeye davet etti. İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılmasının altını çizen Başkan Şimşek sözlerine şu şekilde devam etti; "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" projesine, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün aracılığı ile ‘’biz de varız’’ dedik. İsrafı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak için biz de "Sıfır Atık" dedik.”