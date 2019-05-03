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Avrupa’da çare bulamadı, İstanbul’da sağlığına kavuştu

İsviçre ve Fransa’da doktor doktor dolaşan fakat hastalığına çare bulamayan Bal, izlediği sağlık programı sayesinde hastalığının tedavisi olduğunu öğrendi. Türkiye’ye gelen Muharrem Bal, vitreolizis yöntemiyle sağlığına kavuştu

Avrupa’da çare bulamadı, İstanbul’da sağlığına kavuştu mask
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Avrupa’da çare bulamadı, İstanbul’da sağlığına kavuştu

Belçika’da yaşayan Muharrem Bal, 15 yıldır gözünün önünde ‘sinek uçuşması’ olarak tabir edilen cisimler görüyordu. Almanya, Belçika, İsviçre ve Fransa’da doktor doktor dolaşan fakat hastalığına çare bulamayan Bal, izlediği sağlık programı sayesinde hastalığının tedavisi olduğunu öğrendi. Türkiye’ye gelen Muharrem Bal, vitreolizis yöntemiyle sağlığına kavuştu

 

Belçika’da yaşayan 45 yaşındaki Muharrem Bal, yıllarca gözlerinde yaşadığı soruna çözüm aradı. Beyaz duvara baktığında gözünün önünde çizgiler gören Muharrem Bal, “Gözlerimdeki bu sinek uçuşması sorunu 15-20 yıldır vardı. Ben bu tedaviyi televizyon programında gördüm. Daha önce lazer tedavisi olduğunu bilmiyordum. Benim gibi gözünde bu problemi yaşayanlar için vitreolizis ile tedavi edildiğini öğrendim. Ondan sonra ilgimi çekmeye başladı” dedi.

 

HASTALIĞININ TEDAVİSİ YOK DENİLDİ

Belçika’da birçok doktora gittiğini belirten Muharrem Bal, yaşadığı hayal kırıklığını şu şekilde dile getirdi: “Hastalığımın tedavisinin Türkiye’de olduğunu öğrenince eşimle araştırmaya başladık. Belçika’da doktora gittik.

Doktor, ‘Önemli bir şey değil. Bu şekilde hayatınıza devam edeceksiniz. Tedavisi yok’ dedi. Bunu duyunca hayal kırıklığı yaşadım. Eşime, ‘Ben İstanbul’a gitmek ve tedavi olmak istiyorum’ dedim. Ondan sonra da İstanbul’a odaklandım.”

 

“TÜRK DOKTORLARINA İNANDIM, GÜVENDİM, ÇOK MUTLUYUM”

Muharrem Bal; “Atatürk, ‘Beni Türk Hekimlerine emanet edin’ demiş. Sağ gözüme iki, sol gözüme üç seans tedavi uygulandı. Şu an çok iyiyim. Ağrım bile yok. Önceden duvara veya karşıda herhangi bir şeye baktığımda gözümün önünde çizgiler, noktalar veya sinek uçuşması oluyordu. Şimdi bunlar yok oldu. Belçika’da bu aletler yok. Tanısı dahi yok. Olsaydı doktorum, ‘Şu bölgede var; oraya gidin’ derdi ama demedi. İyi ki ülkemde tedavi oldum” dedi.

 

PROF. DR. TAYFUN BAVBEK: “UÇUŞMALARI YOK ETTİK”

Vitreolizis yöntemi ile Muharrem Bal’ı sağlığına kavuşturan Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Bavbek, “Hastamız, gözündeki uçuşmalar sebebiyle bize başvurdu. Herhangi bir katarakt, göz tansiyonu, glokomu yoktu. Retinası da son derece sağlıklıydı. Bu uçuşmaların yıllardır kendisini çok rahatsız ettiğini; Almanya, Belçika, İsviçre ve Fransa’da doktorlara gittiğini, herhangi bir çözüm bulunamadığını bizlere ifade etti. İzlediği televizyon programında bundan kurtulabileceğini öğrendiğini söyledi.

Bunun üzerine kendisine, vitreolizis adı verilen lazer cihazı ile çok kısa süreli yüksek enerji atımlarıyla göz içindeki bu uçuşmaları buharlaştırıp yok edeceğimizi anlattım. Bunun aslında birçok kişide görülen vitreus büzüşmesi yani vitreus dediğimiz göz içindeki jelin yaşla birlikte sıvısını kaybederek büzüşmesi sonucunda olduğunu anlattım. Sağ gözüne iki seans, sol gözüne üç seans tedavi uygulayarak uçuşmaları yok ettik. Hastamız son derece sağlıklı ve mutlu bir şekilde Belçika’ya döndü” dedi.

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