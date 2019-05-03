Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,07’lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 66,05 puanlık artışla 94 bin 245 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi de yüzde 0,17 değer kazandı.
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30 Mayıs 2019 Borsa Güne Yatay Başladı
Borsa, güne yüzde 0,07’lik hafif yükselişle başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz