03 Mayıs 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

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İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9730 liradan alınan dolar 5,9750 liradan, 6,6770 liradan alınan euro ise 6,6790 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,9690 liradan, 6,6860 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)