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Fatih Terim: 7 - Şenol Güneş: 2

Süper Lig’de bu hafta oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisinde iki takımın teknik adamları, ligde 15. toplamda da 16. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda Terim’in Güneş’e karşı 7’ye 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinde futbolcular yeşil sahada mücadele verecekken, müsabaka iki teknik adamın da rekabetine sahne olacak. Fatih Terim ve Şenol Güneş Türk futbolunda önemli başarılara imza atmış ve ülkemizi yurt dışında da temsil etmiş iki isim olarak dikkat çekiyor.

İLK MAÇ 1988’DE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk defa 18 Aralık 1988 yılında bir Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. O dönemde Terim Ankaragücü’nün, Güneş de Trabzonspor’un başındaydı. O müsabakayı Şenol Güneş’in öğrencileri 2-0 kazanmıştı. Bu maçtan sonra Fatih Terim’in öğrencileri, Şenol Güneş’in takımlarına büyük üstünlük sağladı. İkili arasında son olarak sezonun ilk yarısında oynanan maçı Güneş’in talebeleri kazandı.

TERİM VE GÜNEŞ’İN LİGDE 15 TOPLAMDA 16. RANDEVUSU

Fatih Terim ile Şenol Güneş, çeşitli takımların başında 14 Süper Lig, 1 de özel maç olmak üzere 15 kez karşı karşıya geldi. Ligde oynanan müsabakalarda Terim’in öğrencileri 7 kez sahadan galip ayrılırken, Güneş’in takımları 2 kez kazanmayı başardı. İkili arasında oynanan karşılaşmalarda 5 kez de beraberlik çıktı. 1996 yılında oynanan özel müsabaka ise 1-1 berabere sona erdi. Bu müsabakalarda Fatih Terim’in takımları 18 kez rakip fileleri havalandırırken, Şenol Güneş’in öğrencileri ise 8 gol atabildi.

Öte yandan ikili arasında oynanan son müsabakada Fatih Terim cezası nedeniyle saha kenarında olamamıştı.

Fatih Terim ile Şenol Güneş’in çalıştırdığı takımlar arasında oynanan maçlar ve ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

    • 02.12.2018 (Şenol Güneş) Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim) (Lig)

29.04.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Şenol Güneş) (Lig)

23.12.2012 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim) (Lig)

02.05.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş) (Lig)

28.04.2012 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 4 (Fatih Terim) (Lig)

25.03.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1 (Şenol Güneş) (Lig)

11.12.2011 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 3 (Fatih Terim) (Lig)

21.11.1998 (Şenol Güneş) Sakaryaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim) (Lig)

22.02.1998 (Şenol Güneş) Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 3 (Fatih Terim) (Lig)

14.09.1997 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Antalyaspor: 1 (Şenol Güneş) (Lig)

25.01.1997 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim) (Lig)

17.08.1996 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş) (Lig)

14.07.1996 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim) (Özel maç)

04.06.1989 (Fatih Terim) MKE Ankaragücü: 2 - Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş) (Lig)

18.12.1988 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (Fatih Terim) (Lig)

(Oğuzhan Ort/İHA)

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