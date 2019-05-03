Ankara Bahçelievler’de Yapılabilecek Şeyler

Ankara Bahçelievler’de yapılabilecek şeyler arasında birçok farklı eğlence mekanı yer almaktadır. Ankara’da gece hayatı Bahçelievler’de devam etmektedir. Burada bulunan üniversite binaları ve eğitim kurumları nedeni ile genç nüfusun sayısı bir hayli fazladır. Bu neden ile de birçok alternatif mekan bulunmakta olup gece 04.00 sularına kadar eğlenme imkânı bulunmaktadır.

Bahçelievler’de alkollü mekanlar olduğu gibi sadece kahve üzerine kurulmuş birçok üçüncü nesil kahveci de bulunmaktadır. Üçüncü nesil kahveciler günümüzde sıklıkla ziyaret ve tercih edilen mekanlar arasında gelmekte olup kahvenin yeni demlenme şekline verilen bir nesil ismidir. Bahçelievler’de ayrıca birçok farklı sanat galerisi de bulunmaktadır.

Ankara Bahçelievler

Ankara Bahçelievler diğer semt ve ilçelere göre daha yüksek fiyatlı mekanlara sahip bir bölgedir. Ankara’nın seçili insanlarının daha çok tercih ettiği Bahçelievler bölgesi lüks mekanlara ve sanat galerilerine ev sahipliği yapmaktadır. Ankara’nın birçok noktasına göre daha güvenli olan Bahçelievler’de çok sayıda konaklama alternatifi de mevcuttur.

Birçok otel, pansiyon ve hostel burada yer almaktadır. Ayrıca Airbnb aracılığı ile Bahçelievler’deki evleri kiralamak da olası bir alternatif olarak sunulmaktadır. Ankara Bahçelievler’de konaklama alternatifleri genellikle turistler tarafından değerlendirilmektedir. Birçok hostel ve yeni nesil eğlence anlayışına ev sahipliği yapan Bahçelievler, Ankara’nın gözde bölgeleri arasında bulunmaktadır.

Ankara Bahçelievler’de Ne Yapılır?

Ankara Bahçelievler’de ne yapılır sorusu sıklıkla araştırılmakta olup birçok alternatif seçenek ile karşılaşılmaktadır. Ankara Bahçelievler’de birçok tarihi hamam bulunmaktadır. Ayrıca Bahçelievler yakınlarında yer alan Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi gibi mekanlar da oldukça yakındır.

Ankara Bahçelievler’de bulunan 7. Cadde gençler tarafından sıkça tercih edilmektedir. Günümüzde oldukça kalabalık bir nüfusa hizmet vermekte olan 7. Cadde şık ve gösterişli mekanlara ev sahipliği yapar. Özellikle yaz aylarında sıkça tercih edilen Bahçelievler ve 7. Cadde üniversiteli öğrenciler tarafından da sıkça kullanılmaktadır.

Birçok farklı alışveriş seçeneği de sunan Bahçelievler’de her ihtiyaca yönelik hizmet verilmektedir. Alışveriş, eğlence ve eğitim başta olmak üzere yoğun ve kalabalık bir bölgedir. Ankara Bahçelievler’de ne yapılır merak edenler lüks mekanları tercih edebilir.