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Ankara’da Gezilecek Yerler Piknik Alanları

Ankara’da gezilecek yerler piknik alanları aslında sanıldığının çok aksine çok fazla çeşitlidir ve Ankara bu açıdan birçok büyük şehri kıskandıracak piknik alanlarına sahiptir.

Ankara’da Nerede Piknik Yapılır? mask
Ankara’da Nerede Piknik Yapılır? mask
Ankara’da En Güzel Piknik Nerede Yapılır? mask
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Ankara’da Gezilecek Yerler Piknik Alanları

Ankara’da gezilecek yerler piknik alanları aslında sanıldığının çok aksine çok fazla çeşitlidir ve Ankara bu açıdan birçok büyük şehri kıskandıracak piknik alanlarına sahiptir. Diğer yandan başkent olması sebebiyle Ankara piknik alanlarının birçok şehirden daha fazla düzenli, temiz ve fiyat olarak da uygun olduğunu görürüz.

Özellikle bir memur şehri olan Ankara aynı zamanda mesire yerlerinin güzelliği ve düzeni ile bu memur şehri sıfatına yakışır yerlere sahiptir.

Ankara’da Nerede Piknik Yapılır?

Ankara’da su kenarı piknik alanı olarak karşımıza çıkan en önemli yer tabi ki Mogan gölü veya daha bilindik adı ile Gölbaşı’dır. Burası özellikle sıcak yaz aylarında ve hafta sonları Ankaralılar tarafından hınca hınç doldurulan ve gerekse piknik yapmak veya gerekse hafta sonu yürüyüşleri yapmak için kullanılan bir yerdir.

Diğer yandan şayet şehirden fazla uzaklaşmak istemeden piknik yapmak isterseniz bu durumda iki güzel seçeneğiniz var ki bunlar Adnan Kahveci Piknik Alanı ve Gazi Piknik alanı.

Gazi piknik alanı Cumhurbaşkanlığı bulvarına çok yakın bir konumda bulunan çok şirin ve Ankaralılara adeta nefes aldıran bir piknik alanıdır. Adnan Kahveci piknik alanı ise Ankaralıların çok sevdiği ve özellikle içindeki yapay şelalesi ile insanların içini ferahlatan bir adeta mesire yeridir.

Ankara’da En Güzel Piknik Nerede Yapılır?

Ankara’da bir çok piknik alanı mevcut bunların arasında en favori mekanların başında Göksu parkı yer alıyor. Göksu parkı geniş yeşil alanı, çocuk parklar ve piknik için düzenlenmiş masaları ile gerçekten özellikle geniş ailelerin rahat bir şekilde piknik yapabileceği bir park. Diğer bir yer ise Kartaltepe piknik alanı.

Burası biraz yüksekte kaldığı için özellikle kış aylarında çok kar alıyor ve özellikle kar seven veya kar pikniğinden hoşlanan ailelerin son derece rağbet ettiği bir alan haline geliyor.

Ankara’da doğal piknik alanları içinde en çok tercih edilen yerlerden bir diğeri ise Ayvalı bahçe piknik alanı burası özellikle şehirden uzaklığı ve temiz havası ile çok beğeniliyor ve Ankara’da gezilecek yerler piknik alanları içinde çok tercih ediliyor.

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