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14. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Başladı

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 14. kez perdesini sanatseverlere açtı. Çankaya Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen galanın yıldızı Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin kurduğu "Grup Teneke" orkestrası oldu.

14. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Başladı mask
14. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Başladı mask
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İşçi Filmleri Festivalinin Açılışını Grup Teneke Yaptı

Dört büyük kentte eş zamanlı olarak gerçekleşen 14. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen festivalin açılışını da Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöpten topladıkları materyallerden, çöp kovalarından  ritim aletleri ve plastik borudan üflemeli çalgı yaparak kurdukları "Grup Teneke" yaptı. 

Grup Anchorus'un müzik dinletisi ve kokteylle başlayan galada açılış konserini veren Grup Teneke seslendirdikleri parçalarla festivale katılan sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. "Bella Ciao" şarkısını kendi yaptıkları müzik aletleriyle çalıp, söyleyen grubu sanatseverler dakikalarca alkışladı.

74 Film Gösterilecek

İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak gerçekleşen ve 7 Mayıs'a kadar sürecek festivalde bu yıl 32'si kurmaca, 39'u belgesel ve 3'ü de canlandırma olmak üzere toplam 74 film gösterilecek. Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye ve dünyanın dört bir yanından, emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturmayı amaçlayan festivali bu yıl da; Sine-Sen (DİSK), Dev Sağlık-İş (DİSK), Basın-iş (DİSK), Tez Koop-İş (TÜRK-İŞ), Tek Gıda-İş (TÜRK-İŞ), Ses (KESK), Türk Tabipleri Birliği, Halkevleri, Sendika.Org, Alternatif Medya Derneği tarafından düzenleniyor.

4 İlde Eşzamanlı Festival filmlerinin dört ildeki gösterim yerleri ise şu şekilde:

Ankara: Çağdaş Sanatlar Merkezi, Sinetopya, ODTÜ Vişnelik Tesisleri, Çankaya Evleri, Halkevi Şubeleri İstanbul Avrupa Yakası: Fransız Kültür Merkezi, Beyoğlu Sineması, Yeşilçam Sineması, Aynalı Geçit Etkinlik Mekanı, Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği

İstanbul Anadolu Yakası: Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, İstanbul Tabip Odası Kadıköy temsilciliği, Kimya Mühendisleri Odası, Kadıköy Halkevi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi İzmir: İzmir Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi, İzmir Sanat, İzmir Halkevi, Buca Hasanağa Parkı, İzmir Karantina Meydanı Açık alan Diyarbakır: Mordem Sanat ve Meslek Odası Salonları

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Bugün 12:12 TSİ Ankara/ Çankaya- Etkinlik

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