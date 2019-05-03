Ankara’nın Tarihi Yerleri

Ankara’nın tarihi yerleri özellikle tarihi Hititler’ den tutun Selçuklular'dan, Osmanlı tarihi ve Cumhuriyete kadar uzanan, bu dönemlere önemli ev sahipliği yapmış bir şehir için sınırsız alternatif içeriyor.

Ankara bu açıdan özellikle tarih meraklısı kişiler için çok önemli bir şehir. Ankara ve tarihi yerler denince mutlaka Augustus tapınağını gezmek gerekiyor. Burası firiglerden kalma çok eski bir tapınak ve geçmişi MÖ 2. Yüzyıla kadar uzanıyor.

Tapınağın çoğunluğu zamana yenik düşmüş olsa da halen ana bölümleri zamana karşı direnmiş vaziyette ziyaretçilerini bekliyor.

Ankara’nın Gezilmeye Değer Tarihi Yerleri

Ankara’nın tarihi yerleri ve doğal güzellikleri açısından gidilecek ilk mekanlardan birisi de Ankara Kalesi, Ankara kalesi özellikle şehre hakim konumu ve eşsiz manzarası ile Ankara’yı bir başka açıdan görmek hem de şehrin uzun geçmişi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için ideal bir gezi noktası.

Diğer önemli bir nokta ise Gordion antik kenti. Gordion antik kenti esas olarak geçmişi 5000 yıl öncesine uzanan bir kent ve zamanında Frigya’nın başkenti olmuş bir bölge. Başka bir önemli anıt ise Julianus Sütunu. Bu eser MÖ 300 yıllarında yapılmış ve hala dimdik ayakta duran önemli bir eser.

Ankara’nın Saklı Tarihi

Ankara’nın tarihi yerleri hakkında kısa bilgi alabileceğiniz en önemli yerden birisi tabi ki Anadolu Medeniyetleri müzesi. Bu müze binlerce yıllık çok önemi eserler barındırıyor ve mutlaka gezilmesi gerekiyor. Diğer yandan Ankara deyince tabi aklımıza Cumhuriyet geliyor.

En başta Ankara’ya gelen her Türk’ün uğraması ve çocuklarına da gezdirmesi gereken en önemli yer aslında Anıtkabir diyebiliriz. Yüce Atatürk’ün ebedi istirhahatgahında Ankara’ya gelen her yıl milyonlarca vatandaş ziyarette bulunuyor ve ulu önderimize saygılarını sunuyor.

Özellikle resmi bayramlar ve 10 Kasımlar da ise Anıtkabir her sene ziyaretçi rekoru kırıyor. Diğer yandan başka önemli bir yer de eski meclis binası. Geçmişi 100 yılı aşan Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu bina da mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Bunun dışında meşhur pembe köşk de mutlaka ziyaret edilmesi gereken Ankara’nın tarihi yerleri arasında yer alıyor.