Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:04 TSİ- Yaşam G: Bugün 12:18 TSİ

Ankara’nın Tarihi Yerleri

Ankara’nın tarihi yerleri özellikle tarihi Hititler’ den tutun Selçuklular'dan, Osmanlı tarihi ve Cumhuriyete kadar uzanan, bu dönemlere önemli ev sahipliği yapmış bir şehir için sınırsız alternatif içeriyor.

Ankara Kalesi mask
Gordion antik kenti mask
Augustus tapınağı mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara’nın Tarihi Yerleri

Ankara’nın tarihi yerleri özellikle tarihi Hititler’ den tutun Selçuklular'dan, Osmanlı tarihi ve Cumhuriyete kadar uzanan, bu dönemlere önemli ev sahipliği yapmış bir şehir için sınırsız alternatif içeriyor.

Ankara bu açıdan özellikle tarih meraklısı kişiler için çok önemli bir şehir. Ankara ve tarihi yerler denince mutlaka Augustus tapınağını gezmek gerekiyor. Burası firiglerden kalma çok eski bir tapınak ve geçmişi MÖ 2. Yüzyıla kadar uzanıyor.

Tapınağın çoğunluğu zamana yenik düşmüş olsa da halen ana bölümleri zamana karşı direnmiş vaziyette ziyaretçilerini bekliyor.

Ankara’nın Gezilmeye Değer Tarihi Yerleri

Ankara’nın tarihi yerleri ve doğal güzellikleri açısından gidilecek ilk mekanlardan birisi de Ankara Kalesi, Ankara kalesi özellikle şehre hakim konumu ve eşsiz manzarası ile Ankara’yı bir başka açıdan görmek hem de şehrin uzun geçmişi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için ideal bir gezi noktası.

Diğer önemli bir nokta ise Gordion antik kenti. Gordion antik kenti esas olarak geçmişi 5000 yıl öncesine uzanan bir kent ve zamanında Frigya’nın başkenti olmuş bir bölge. Başka bir önemli anıt ise Julianus Sütunu. Bu eser MÖ 300 yıllarında yapılmış ve hala dimdik ayakta duran önemli bir eser.

Ankara’nın Saklı Tarihi

Ankara’nın tarihi yerleri hakkında kısa bilgi alabileceğiniz en önemli yerden birisi tabi ki Anadolu Medeniyetleri müzesi. Bu müze binlerce yıllık çok önemi eserler barındırıyor ve mutlaka gezilmesi gerekiyor. Diğer yandan Ankara deyince tabi aklımıza Cumhuriyet geliyor.

En başta Ankara’ya gelen her Türk’ün uğraması ve çocuklarına da gezdirmesi gereken en önemli yer aslında Anıtkabir diyebiliriz. Yüce Atatürk’ün ebedi istirhahatgahında Ankara’ya gelen her yıl milyonlarca vatandaş ziyarette bulunuyor ve ulu önderimize saygılarını sunuyor.

Özellikle resmi bayramlar ve 10 Kasımlar da ise Anıtkabir her sene ziyaretçi rekoru kırıyor. Diğer yandan başka önemli bir yer de eski meclis binası. Geçmişi 100 yılı aşan Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu bina da mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Bunun dışında meşhur pembe köşk de mutlaka ziyaret edilmesi gereken Ankara’nın tarihi yerleri arasında yer alıyor.

# KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:
# FAYDALI BİLGİLER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 12:04 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Van’ın Başkale İlçesinde Mayıs Ayında Karla Mücadele Çalışması mask
Van’ın Başkale İlçesinde Mayıs Ayında Karla Mücadele Çalışması
Ankara’nın Tarihi Yerleri mask
Ankara’nın Tarihi Yerleri
Ankara’da Gezilecek Yerler Piknik Alanları mask
Ankara’da Gezilecek Yerler Piknik Alanları
Ankara Bahçelievler’de Yapılabilecek Şeyler mask
Ankara Bahçelievler’de Yapılabilecek Şeyler
Gölbaşı Belediyesi’nde 'Sıfır Atık' projesi mask
Gölbaşı Belediyesi’nde 'Sıfır Atık' projesi
Sincan'da Ramazan Ayı Öncesi Denetim mask
Sincan'da Ramazan Ayı Öncesi Denetim
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Helikopter MİLDAR, Yeni Versiyonuyla İlk Kez IDEF'19'da mask
Helikopter MİLDAR, Yeni Versiyonuyla İlk Kez IDEF'19'da
Son Dakika : Sevilen Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti mask
Son Dakika : Sevilen Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti
Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusu Anketi Detayları mask
Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusu Anketi Detayları
YSK’da Süreç Sona Yaklaşıyor mask
YSK’da Süreç Sona Yaklaşıyor
Bakan Selçuk: '7'nci Aile Şurası' 2-3 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak mask
Bakan Selçuk: '7'nci Aile Şurası' 2-3 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak
Fatih Terim: “Önemli bir avantajı yitirdik” mask
Fatih Terim: “Önemli bir avantajı yitirdik”

GALERİ

Ivana Sert Kimdir? mask
Ivana Sert Kimdir?
Alp Kırşan Kimdir? mask
Alp Kırşan Kimdir?
Ertuğrul Gazi Kimdir? mask
Ertuğrul Gazi Kimdir?
Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri mask
Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri
Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı mask
Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı
Çarpışma 20. Bölüm 2. Fragman Yayınlandı! mask
Çarpışma 20. Bölüm 2. Fragman Yayınlandı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL