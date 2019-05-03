Netlog Araçları Darüşşafaka İçin Ankara Yollarında

Türkiyenin önde gelen lojistik şirketlerinden Netlog bu kez 156 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyetine destek için yollara çıktı. Darüşşafaka Cemiyetinin 26 Mayıstaki sınav duyurusunu araçlarına taşıyan Netlog böylece küçük yaşta ebeveyn kaybı yaşamış maddi durumu yetersiz yetenekli öğrencilerin 8 yıl boyunca ücretsiz olarak eşitlikçi ve akılcı bir eğitim almasına katkıda bulunuyor.

SINAV DUYURULARI ARAÇLARDA

Netlogun ilk olarak Adana, Gaziantep, Ankara, ve Samsun bölgelerinde görev yapacak 10a yakın aracının arka kısımları Darüşşafaka Cemiyetinin sınav duyurularını taşıyan afişlerle kaplandı. Söz konusu araçlar görev yaptıkları bölgelerde anne ya da baba kaybı yaşamış 4üncü sınıf öğrencilerinin 26 Mayıs tarihinde düzenlenecek Darüşşafaka Sınavına katılması konusunda farkındalık yaratıyor.

HEDEFİMİZ MÜMKÜN OLDUĞUNCA FAZLA ÖĞRENCİYE ULAŞMAK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem her yıl düzenledikleri giriş sınavına Türkiyenin dört bir yanından binlerce dördüncü sınıf öğrencisinin katıldığını ifade ederken Hedefimiz mümkün olduğunca fazla öğrenciye ulaşarak ihtiyaç sahibi tüm çocuklarımıza akılcı eşitlikçi çağdaş bir eğitim olanağı sunabilmek. Çıktığımız bu yolda en büyük gücümüzü de bağışçılarımızdan destekçilerimizden alıyoruz. Netlog gibi eğitimin toplumsal kalkınmadaki rolüne inanan şirketlerin Darüşşafaka Cemiyetine dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliğine yaptıkları katkılar sadece kurumumuzun değil aynı zamanda geleceğimizin gerçek sahipleri olan çocuklarımızın da yolunu aydınlatıyor. Tüm Netlog ailesine verdikleri bu anlamlı destek ve yarattıkları bu farkındalık için teşekkürlerimi sunuyorum dedi.

EN KÜÇÜK İŞLER BİLE HAYATLARI DEĞİŞTİREBİLİYOR

Netlog Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak da eğitim alanında Türkiyenin ilk sivil toplum örgütü olan Darüşşafaka Cemiyetine destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederken şöyle devam etti: Eğitimin bir ülkenin toplumsal kalkınmasının en büyük unsuru olduğuna inanan bir şirket olarak Darüşşafaka Cemiyeti ile aynı vizyonu paylaşmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bazen hayatta yaptığımız en küçük işler bile hayatları değiştirebiliyor. Bugün Netlog aracılığıyla bir öğrencimizin bile bu sınavdan haberi olması bir öğrencimizin bile hayatının değişmesi bizler için en büyük mutluluk olacak. Umuyoruz ki tüm bu çalışmalar bu sınavın çok daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

DARÜŞŞAFAKA SINAVI 26 MAYISTA

Darüşşafakaya öğrenci kabulü her yıl Darüşşafaka Giriş Sınavı üzerinden yapılıyor. Babası ve/veya annesi hayatta olmayan maddi olanakları yetersiz başarılı çocuklara parasız yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2019 yılı sınavı 26 Mayıs 2019 Pazar günü saat 10.00da Türkiyenin 24 ilinde düzenlenecek.

HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK

Sınav Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Vanda gerçekleştirilecek.

Sınava Türkiyenin her ilinden başvuru kabul edilecek söz konusu 24 il dışından sınava katılacak öğrencilerin ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları tüm ulaşım masrafı ise yine Darüşşafaka tarafından karşılanacak.

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının Darüşşafaka Ortaokuluna 20 Mayıs 2019 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.