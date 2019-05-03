Müziği kadar kaleme aldığı yazıları ve yayınladığı kitaplarıyla da pek çok kişiye ilham kaynağı olan ve takipçilerini hayallerle dolu rengarenk bir dünyaya davet eden ünlü müzisyen en sevilen şarkılarını müzikseverlerle birlikte söyleyen Nil Karaibrahimgil Renkli ve eğlenceli sahne performansıyla dikkat çeken Karaibrahimgil, seyircileri kendi müzik dünyasında dünden bugüne bir yolculuğa çıkardı.
Bugün 12:42 TSİ- Etkinlik Güncelleme: Bugün 12:43 TSİ
Nil Karaibrahimgil Rengarenk Sahnesini DasDas'a Taşıdı
"Türk müzik dünyasının en renkli, en farklı, en ilham verici karakteri Nil Karaibrahimgil DasDas'ta sevenleri ile buluştu. İlk defa DasDas Sahne’de müzikseverlerle buluşan ünlü müzisyen, enerjik sahne performansı ile en sevilen şarkılarını söyledi.
Haber albümü için resme tıklayın
# KONSER ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(312 ) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz