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Nil Karaibrahimgil Rengarenk Sahnesini DasDas'a Taşıdı

"Türk müzik dünyasının en renkli, en farklı, en ilham verici karakteri Nil Karaibrahimgil DasDas'ta sevenleri ile buluştu. İlk defa DasDas Sahne’de müzikseverlerle buluşan ünlü müzisyen, enerjik sahne performansı ile en sevilen şarkılarını söyledi.

Nil Karaibrahimgil Rengarenk Sahnesini DasDas'a Taşıdı mask
Nil Karaibrahimgil Rengarenk Sahnesini DasDas'a Taşıdı mask
Nil Karaibrahimgil Rengarenk Sahnesini DasDas'a Taşıdı mask
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Müziği kadar kaleme aldığı yazıları ve yayınladığı kitaplarıyla da pek çok kişiye ilham kaynağı olan ve takipçilerini hayallerle dolu rengarenk bir dünyaya davet eden ünlü müzisyen en sevilen şarkılarını müzikseverlerle birlikte söyleyen Nil Karaibrahimgil Renkli ve eğlenceli sahne performansıyla dikkat çeken Karaibrahimgil, seyircileri kendi müzik dünyasında dünden bugüne bir yolculuğa çıkardı.

Haber:Estergon Karagöz/ İstanbul

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