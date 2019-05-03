Nil Karaibrahimgil Rengarenk Sahnesini DasDas'a Taşıdı

Müziği kadar kaleme aldığı yazıları ve yayınladığı kitaplarıyla da pek çok kişiye ilham kaynağı olan ve takipçilerini hayallerle dolu rengarenk bir dünyaya davet eden ünlü müzisyen en sevilen şarkılarını müzikseverlerle birlikte söyleyen Nil Karaibrahimgil Renkli ve eğlenceli sahne performansıyla dikkat çeken Karaibrahimgil, seyircileri kendi müzik dünyasında dünden bugüne bir yolculuğa çıkardı.