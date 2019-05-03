İş Dünyasının ’En İtibarlıları’ Belli Oldu

15 Aralık 2018 ile 30 Ocak 2019 tarihleri arasında Türkiye çapında 12 bin kişi aranarak yapılan araştırmada bu yıl bir ilk gerçekleşti. İş dünyasının da en itibarlı iş insanlarının da belirlendiği araştırmanın sonuçlarına göre; “Türkiye’nin En İtibarlı Erkek İş İnsanı” Ali Koç, Türkiye’nin En İtibarlı Kadın İş İnsanı” Güler Sabancı ve “Türkiye’nin En İtibarlı İş Dünyası Sivil Toplum Kuruluşu Lideri” Rıfat Hisarcıklıoğlu oldu.

Türkiye İtibar Endeksi 2018 (TİE) Araştırması’nın saha verileri, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü başkanlığındaki Dr. Öğr. Üyesi Doğan Yıldız, Dr. Ömer Bilen, Dr. Mehmet Gür, Arş. Gör. Coşkun Parim’den oluşan Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyelerince akademik olarak denetlenerek rapor haline getirildi.

Türkiye’nin ve 30 farklı sektörün birincileri ile en itibarlı iş insanları 28 Mayıs 2019 Salı günü Yıldız Teknik Üniversitesi Balmumcu Yerleşkesi Oditoryumu’nda düzenlenecek törenle ödüllerini alacaklar.

(İHA)