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Ulucanlar Cezaevi Müzesi

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Ankara’da yer alan önemli müzeler arasında bulunmakta olup 1925 yılında cezaevi olarak kurulmuştur. Burada birçok yazar, gazeteci, oyuncu, politikacı ve genç işkence görmüş ve birçok nedene bağlı olarak haksız bir şekilde hapse atılmışlardır.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Ankara mask
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Ulucanlar Cezaevi Müzesi

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Ankara’da yer alan önemli müzeler arasında bulunmakta olup 1925 yılında cezaevi olarak kurulmuştur. Burada birçok yazar, gazeteci, oyuncu, politikacı ve genç işkence görmüş ve birçok nedene bağlı olarak haksız bir şekilde hapse atılmışlardır.

Ulucanlar, cezaevi olarak 81 yıl boyunca hizmet vermiş olup 81 yılın ardından kapatılarak müze olarak değiştirilmiştir. Özellikle Deniz Gezmiş dönemine denk gelen bu 81 yılın sonunda cezaevinin müzeye çevrilmesi ise oldukça manidardır.

2006 yılında Ulucanlar Cezaevi tüm görevini Sincan Cezaevi’ne devrederek kapatılmıştır. 2006 yılından itibaren boş kalan ve değerlendirilmeyi bekleyen Ulucanlar Cezaevi, 2011 yılında onarım için tadilata başlanmıştır.

Cezaevi’nin onarımını ise Altındağ Belediyesi üstlenmiş ve 2011 yılında onarımlar bittikten sonra cezaevi bir müzeye dönüştürülmüştür. Ulucanlar Cezaevi Müzesi tarihi süreci bu şekilde işlemiş olup günümüzde halen müze olarak kullanılmaktadır.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Ankara

Ankara’da bulunan Ulucanlar Cezaevi Müzesi birçok gerçeği yansıtmakta olup Ankara gezilecek yerler listesinde yer almaktadır. Birçok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen müzede çok sayıda güvenlik görevlisi ve polis çalışmaktadır.

Bir cezaevi müzesi olan Ulucanlar, haftanın 6 günü hizmet vermekte olup sadece pazartesi günleri kapanmaktadır. Ulucanlar Cezaevi Müzesi çalışma saatleri ise 10.00 ve 17.00 saatlerini kapsamaktadır. Ulucanlar Cezaevi’ni ziyaret ederken girişte bilet alınması gerekmekte olup tam bilet bedeli 5 Türk Lirası ve öğrenci bileti fiyatı ise 2 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar ve çalışma saatleri 2019 yılı güncel bilgileri içermektedir.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Tarihi

Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ne gidecek vakti olmayanlar Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin resmi sitesi üzerinden 3 boyutlu bir harita ile müzenin içinde gezebilmektedir. Ulucanlar Cezaevi Müzesi yatanlar arasında birçok önemli isim bulunmakta olup bu isimlerin yer aldığı kategori yelpazesi ise oldukça fazladır.

Ünlü siyasetçiler, tarihçiler, gazeteciler, yazarlar ve oyuncular görüşleri nedeni ile hapse ve işkenceye maruz kalmıştır. Ulucanlar Cezaevi Müzesi; avlu, koğuş ve Hilton koğuşu bölümlerinden oluşmaktadır.

  • Bülent Ecevit
  • Deniz Gezmiş
  • Ahmet Emin
  • Fakir Baykurt
  • Hüseyin İnan
  • Yusuf Aslan
  • Mustafa Pehlivanoğlu

Ulucanlar Cezaevi’nde tutuklu olarak yargılanan ve işkence gören kişiler arasında yer almaktadır.

 

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