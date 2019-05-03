Beşiktaş, Derbi Mesaisini Sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray derbisi hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve streching ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, top kontrolü, pas, 5’e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışması yaptı. İdman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut antrenmanı ile noktalandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

(İHA)